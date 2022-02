Hannover

Der Vorschlag des CDU-Landtagsfraktionsvorsitzenden Dirk Toepffer, angesichts rapide steigender Benzinpreise die Pendlerpauschale zu erhöhen, ist auf ein gemischtes Echo gestoßen. In der SPD-geführten Staatskanzlei wurde darauf hingewiesen, dass Ministerpräsident Stephan Weil sich in der jüngsten Landtagssitzung erneut für eine Anpassung der Pauschale ausgesprochen und auf die Einnahmen aus der Mineralölsteuer hingewiesen habe. Nur müsse mal endlich ein Vorschlag für eine entsprechende Bundesratsinitiative aus dem Landesverkehrsministerium kommen, hieß es. Toepffer hatte sich darüber beklagt, dass seit Monaten in Sachen Pendlerpauschale nichts geschehen sei.

Echt gemeint oder nur Show?

Auf offene Ohren stieß Toepffers Vorstoß allerdings beim FDP-Landtagsfraktionsvorsitzenden Stefan Birkner. „Ich begrüße, dass sich Kollege Toepffer für eine Erhöhung der Pendlerpauschale ausspricht. Wir sind auch gerne bereit im Landtag eine gemeinsame Initiative zu bilden. Das wäre ein schönes Signal an die neue Bundesregierung.“ Doch müsse die Große Koalition in Hannover beim Thema Pendlerpauschale Farbe bekennen, forderte der Oppositionspolitiker: „Wenn nicht, dann ist es ein reiner Show-Act.“

Die Grünen beurteilten Toepffers Vorstoß hingegen kritisch. Der Landtagsabgeordnete Christian Meyer befürwortet zwar einen sozialen Ausgleich für die gestiegenen Energiekosten insbesondere für einkommensschwache Familien, doch sei die Erhöhung der Pendlerpauschale nicht der richtige Weg, weil die Pauschale nicht allen zugute komme und die Verbrennung fossiler Brennstoffe weiterhin subventioniere.

