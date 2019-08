Hannover

Im Streit um das rituelle Schächten von Tieren ist die CDU-Landtagsfraktion nach den teilweise heftigen Reaktionen von jüdischen und muslimischen Verbänden etwas zurückgerudert. Die Christdemokraten fordern jetzt nicht mehr, das betäubungslose Ausblutenlassen kategorisch zu verbieten. Sie pochen aber weiterhin auf eine Neuregelung der Vorschriften. Die Kritik an dem CDU-Vorstoß reißt indes nicht ab. Auch in der SPD sorgt das Thema für Unstimmigkeiten.

Erst am Dienstag hatte sich die CDU-Landtagsfraktion einstimmig für ein Verbot ausgesprochen – und wollte notfalls für den Tierschutz auch vor Gericht ziehen. Am Freitag betonte CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer, dass seine Partei das „hohe Gut der Religionsfreiheit“ achte. Wichtig sei aber, dass die Tiere bei der Schlachtung nicht litten. Toepffer verwies darauf, dass mit der elektrischen Kurzzeitbetäubung eine technische Möglichkeit zur Verfügung stehe, die das gewährleiste. Der Erlass des Agrarministeriums soll entsprechend ergänzt werden.

Rabbinerkonferenz ist empört und enttäuscht

Vor allem jüdische Verbände protestieren massiv gegen die CDU-Pläne. „Wir sind sehr empört und auch sehr enttäuscht, dass es überhaupt diesen Gedanken gibt“, sagte der Generalsekretär der europäischen Rabbinerkonferenz, Gady Cronich, am Freitag der HAZ. Deutschland sei stolz auf den Begriff Religionsfreiheit. Doch dies sei ein erster Schritt, diese Freiheit zu verlieren. Cronich warf der CDU bei der Debatte um betäubungsloses Schächten billigen Populismus vor. So etwas hätte man eher von der AfD erwartet.

Der Vorsitzende des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Niedersachsen, Michael Fürst, warf der CDU vor, am „rechten Rand“ auf Stimmenfang zu gehen. „Wir halten den Tierschutz sehr hoch.“ Aber die Religionsfreiheit gehe darüber hinaus. Fürst verwies darauf, dass beim jüdischen Schächten keine Betäubung erlaubt sei. Diese Schlachtungen würden in Deutschland aber nicht praktiziert.

Moscheeverband spricht von Scheindebatte

Der türkische Moscheeverband Ditib sprach von einer Scheindebatte. „In der Praxis werden in Niedersachsen derzeit Tiere mit Betäubung geschächtet, so wie es das Tierschutzgesetz auch vorsieht“, erklärte eine Ditib-Sprecherin. „Deshalb ist es nicht nachvollziehbar, warum die CDU nun geltendes Bundesrecht brechen und das Grundrecht auf freie Ausübung der Religion einschränken möchte.“

Schröder-Köpf verteidigt betäubungsloses Schächten

Die Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe, Doris Schröder-Köpf, betonte, dass die Religionsfreiheit unbedingt gewährt bleiben müsse: „Die Ausnahmeregelungen für das kontrollierte Schächten von maximal 200 Tieren in Niedersachsen hat sich als streng überwachte Praxis bewährt, die die Religionsfreiheit sichert“, erklärte die SPD-Politikerin. Sie sehe keinen Grund, daran etwas zu ändern.

Schröder-Köpf stellte sich damit auch gegen ihre Fraktionskollegin Karin Logemann. Die SPD-Agrarpolitikerin hatte nach dem CDU-Verstoß gefordert, die „letzten Lücken“ beim betäubungslosen Schächten zu schließen. Die Ausnahmegenehmigung wird jährlich anlässlich des islamischen Opferfestes von einer kommunalen Veterinärbehörde für das betäubungslose Schächten von Schafen und Ziegen erteilt.

Die AfD hatte den CDU-Vorstoß begrüßt. „Ganz neue Töne, die wir mit Freude zur Kenntnis nehmen“, erklärte AfD-Fraktionschefin Dana Guth. „Selbstverständlich wird die AfD-Fraktion diesen Antrag unterstützen.“

Von Marco Seng