Herr Ambrosy, der Tourismus in Niedersachsen - egal wo - liegt am Boden. Was tut jetzt not?

Es ist wirklich eine unheimlich belastende Situation für alle Beteiligten. Leider ist wenigen klar, dass der Tourismus mit 293.000 Arbeitsplätzen einer der größten Arbeitgeber und Leitwirtschaft in Niedersachsen ist – mit einem Umsatz von rund 22 Milliarden Euro im Jahr. Das ist ein echter Wirtschaftsfaktor.

Nun gibt es riesige Finanzhilfen von Bund und Land, bekommt davon der Tourismus etwa nichts ab?

Die Schutzschirme sind gut, aber leider nicht passgenau. Wir haben in Niedersachsen eine kleine und kleinstgliedrige Unternehmerschaft. Viele Vermieter sind nicht Gewerbliche, das ist in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern ähnlich. Aber auch bei ihnen laufen die Annuitätskosten weiter, während die Einnahmen nahezu komplett ausbleiben. Andere Bundesländer fördern daher auch diese Anbieter.

„Gesundheitsschutz geht vor“

Was ist zu tun, damit der Tourismus wieder hochfahren kann?

Zu allererst muss man sagen: Gesundheitsschutz geht vor – Hygiene- und Abstandsregeln müssen gelten! Aber man muss sich überlegen, wie man unter diesen Voraussetzungen einen Neustart organisiert. Nach einer intensiven Beratungsphase plädieren wir für eine schrittweise Öffnung nach bestimmten Tourismusarten, um den Publikumsverkehr zu begrenzen. Also erst könnte man mit Zweitwohnungen, Ferienwohnungen und Dauercamping starten. Dann könnten die Hotels öffnen für Gäste, die länger bleiben. In der zweiten Stufe käme die Gastronomie mit Öffnungen – vielleicht erst außen und dann innen – und Freizeiteinrichtungen. Und in der dritten Stufe kämen die Tagestouristen, aber von diesem letzten Schritt sind wir noch weit entfernt. Denn vor allem kommt es darauf an, dass wir die Gäste kennen und die Gesundheitsämter mögliche Neuinfizierungen zurückverfolgen könnten. Das ist bei Tagestouristen kaum möglich.

Braucht man für so etwas ein bundesweit abgestimmtes Vorgehen?

Nein, ich plädiere da stark für Regionallösungen, weil wir vom Infektionsgeschehen sehr große regionale Unterschiede haben. Da muss man Mut aufbringen und nicht alles über einen Kamm scheren. Denn bei einheitlichen Lockerungen würden sich alle nur an den Gegenden orientieren mit dem größten Seuchengeschehen. Da käme man nie zu einer Lockerung. Wesentlich bei allem bleibt, dass man die Übersicht behält – alles, was umgesetzt wird, muss medizinisch verantwortbar sein.

„Mit Augenmaß vorgehen“

„Ich kann mir noch keine vollständige Normalisierung vorstellen mit vielen Tagestouristen“: Etliche Strandkörbe wie hier auf Norderney stehen derzeit leer. Quelle: Volker Bartels/dpa

Können Sie sich für diesen Sommer schon Tourismus im Harz und an der niedersächsischen Küste vorstellen?

Je nach Lage ja. Aber ich kann mir derzeit noch keine vollständige Normalisierung vorstellen mit vielen Tagestouristen. Da wäre ein Landkreis wie meiner, Friesland, ganz schnell überfordert. Das heißt: Wir müssen bei allen Öffnungen und Lockerungen mit Augenmaß vorgehen.

Hat der niedersächsische Tourismus nach diesem radikalen Shutdown, der vielen Betrieben die Luft genommen hat, überhaupt noch eine Zukunft?

Ich glaube, er hat sogar eine gute Zukunft, weil Auslandsreisen in diesem und voraussichtlich noch im nächsten Jahr schwierig werden. Da wird sich der bereits in den Vorjahren bemerkenswerte Trend zum Urlaub im eigenen Land sicherlich noch verstärken. Dieser Trend hat übrigens dazu geführt, dass wir jährliche Wachstumsraten regional von bis zu 6 Prozent hatten. Aber das Entscheidende ist, dass wir jetzt dafür sorgen, dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer die Krise durchstehen. Denn was nützt es, wenn wir Urlauber haben, aber keine touristische Struktur? Es gibt berechtigte Hinweise, dass wir im Tourismus einen irreparablen Kahlschlag bekommen, wenn nicht bald etwas geschieht.

„Das bringt sogar vormals stabile Unternehmen ins Wanken“: Sven Ambrosy (SPD), Landrat im Landkreis Friesland, möchte den Tourismus behutsam wieder ans Laufen bringen. Quelle: Carmen Jaspersen/dpa

Landrat, Jurist und Lobbyist Sven Ambrosy ist seit 2006 Vorsitzender des Tourismusverbandes Niedersachsen. Derzeit verbringt er die Tage in Krisenstäben, denn der 49-jährige Jurist ist Landrat des Kreises Friesland mit Sitz in Jever. Ambrosy, der anfangs Ärchäologie studierte aber schnell zur Juristerei wechselte, ist Sozialdemokrat und stammt aus Wunstorf. Auch dem Tourisnusverband Nordsee steht er vor.

Ist das nicht Panikmache?

Nein, keineswegs. Gerade weil die letzten Tourismusjahre so gut waren, haben viele Unternehmen und Tourismusorte kräftig investiert, ihre Angebote ausgebaut und auf Qualität und Leistung gesetzt. Doch der frühe Erfolg kann jetzt zum Fluch werden, denn die Kosten beim Leerstand sind umso größer. Das bringt sogar vormals stabile Unternehmen ins Wanken. Wir müssen also zweierlei tun: Wachsam bleiben und den Tourismus in Stufen wieder hochfahren. Einen zweiten Shutdown können wir uns nicht leisten. Das wäre der Todesstoß – und löste eine verheerende Kettenreaktion aus. Wenn der Tourismus wegfällt, brechen die Steuereinnahmen weg, können die Kommunen die Infrastruktur wie Freibäder, gepflegte Strände, Wanderwege oder Museen gar nicht mehr aufrecht erhalten. Ich möchte mir das gar nicht ausmalen und hoffe, dass es anders kommt.

Von Michael B. Berger