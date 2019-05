Niedersachsen Tuberkulose Zweiter TBC-Fall in der JVA Sehnde: Häftlinge und Bedienstete müssen zum Bluttest Im Januar ist ein Häftling der JVA Sehnde an Tuberkulose (TBC) gestorben. Mindestens einen Mithäftling hat er mit der Lungenkrankheit angesteckt. Der Mann wurde nach Lingen verlegt. 24 Gefangene und 25 Bedienstete der JVA müssen zum Bluttest.

In der Haftanstalt angesteckt: In der JVA Sehnde (Bild) erkrankte ein weitere Häftling an Tuberkulose. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa