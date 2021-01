Göttingen

Wer künftig an der Spitze der Universität Göttingen stehen soll, ist mehr als ein Jahr nach dem vorzeitigen Ausscheiden der früheren Präsidentin Ulrike Beisiegel noch immer nicht geklärt. Jetzt aber ist ein Ende der Hängepartie in Sicht: Die Findungskommission für die Präsidentenwahl hat bei ihrer jüngsten Sitzung eine Empfehlung verabschiedet und diesen Vorschlag zusammen mit einem umfassenden Abschlussbericht dem Senat und dem Stiftungsausschuss Universität übermittelt.

Gab Ende 2019 ihr Amt auf: Die damalige Universitätspräsidentin Ulrike Beisiegel in ihrem Büro. Quelle: Niklas Richter

Am Mittwoch, 20. Januar, werden sich die Kandidaten den Gremien in einer nichtöffentlichen Sitzung vorstellen, teilte Universitätssprecher Romas Bielke am Montag mit. Eine Woche später, am 27. Januar, werden Senat und Stiftungsausschuss in einer gemeinsamen Sitzung die Kommissionsempfehlung erörtern und gegebenenfalls den neuen Präsidenten oder die neue Präsidentin wählen.

Stillschweigen über Vorschläge

Die Bewerbungsfrist für die Präsidentenwahl war am 15. September abgelaufen. Bislang ist nichts darüber bekannt geworden, wie viele Kandidaten sich beworben haben und wie viele Personen der Vorschlag der Findungskommission beinhaltet. Die Verfahrensordnung der Universität sieht vor, dass die Empfehlung nicht mehr als drei Personen umfassen soll.

Der erste Teil der Sitzung zur Präsidentenwahl am 27. Januar wird hochschulöffentlich sein, so dass sich alle Angehörigen der Universität ein eigenes Bild von den Bewerbern machen können. Da wegen der Pandemie aber – wenn überhaupt – nur eine sehr begrenzte Zahl an Zuschauern teilnehmen kann, werde dieser Teil der Veranstaltung per Videokonferenz übertragen, erklärte Uni-Sprecher Bielke.

Entscheidung hinter geschlossenen Türen

Nähere Details dazu will die Hochschule in den kommenden Tagen bekanntgegeben. Die eingeladenen Bewerber werden sich zunächst vorstellen und die wichtigsten Ziele für die anstehende Amtszeit skizzieren. Danach können die Mitglieder des Senats und des Stiftungsausschusses Fragen stellen. Anschließend werden dann die Gremien unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagen und über die Personalentscheidung befinden.

Es ist bereits der zweite Versuch, die Nachfolge von Ulrike Beisiegel zu regeln. Diese war im September 2019 nach monatelangen Querelen und heftiger Kritik an ihrer Amtsführung vorzeitig in den Ruhestand gegangen. Drei Monate zuvor war der Lüneburger Uni-Präsident Sascha Spoun zu ihrem Nachfolger gewählt worden.

Aufstand in der Professorenriege

Kurz danach brach allerdings ein Aufstand los: Zahlreiche Professoren kritisierten die Wahl als illegitim, ein Mitbewerber reichte eine Konkurrentenklage ein. Als sich abzeichnete, dass das Wahlverfahren rechtlich angreifbar und ein neues Auswahlverfahren unausweichlich war, erklärte Spoun, dass er für das Amt in Göttingen nicht mehr zur Verfügung stehe. Daraufhin trat der Vorsitzende des Stiftungsrates, Wilhelm Krull, zurück.

Danach übernahm zunächst Vizepräsidentin Valérie Schüller kommissarisch das Präsidentenamt. Seit dem 1. Dezember 2019 leitete dann der Göttinger Neurobiologe Reinhard Jahn ein Jahr lang als Interimspräsident die Georg-August-Universität. Diese provisorische Personalentscheidung erwies sich als echter Glücksgriff: Der vielfach ausgezeichnete Wissenschaftler, der zuvor viele Jahre Direktor am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen war, hat die Universität wieder in ein ruhiges Fahrwasser geführt.

Leitete ein Jahr lang erfolgreich die Geschicke der Universität Göttingen: Der Neurologe Reinhard Jahn. Quelle: Swen Pförtner

Kritik an Hochschulkürzungen Der Göttinger Interims-Hoschulpräsident Reinhard Jahn hat bei seinem Abschieb deutliche Kritik an der Wissenschaftspolitik des Landes Niedersachsen geübt. Ende 2019, „als noch niemand an Corona dachte und sich das Land Niedersachsen noch über einen milliardenschweren Haushaltsüberschuss freuen durfte“, habe die Universität Göttingen völlig überraschend eine millionenschwere Kürzung vom Land bekommen, sagte der Neurobiologe. Jahn erinnerte daran, dass die weltweit gefeierten Erfolge bei der Corona-Impfstoffentwicklung auf 30 Jahre zurückliegende Ergebnisse in akademischen Forschungslaboren zurückgehen. Andere Bundesländer würden gerade in der Krise in ihre Hochschulen investieren, anstatt die Mittel zu kürzen. Wenn sich am Sparkurs der Landesregierung nichts ändere, müsse sich die Uni Göttingen überlegen, ob sie sich eine Beteiligung am Exzellenzwettbewerb finanziell noch leisten könne, warnte Jahn: „Die Konkurrenz schläft nicht – es droht ein Abstieg ins Mittelfeld.“

Jahn hatte von Anfang an klargestellt, dass er dieses Amt nur ein Jahr lang ausüben werde. Dass er genau der richtige Mann zur richtigen Zeit an der Spitze der Uni Göttingen war, zeigen die überschwänglichen Lobeshymnen, die bei seiner Verabschiedung angestimmt wurden.

Von Heidi Niemann