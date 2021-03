Hannover

Angesichts wieder steigender Corona-Infektionszahlen sieht die niedersächsische Landesregierung kaum noch eine Chance auf Osterurlaub im eigenen Land. Auch von Reisen ins Ausland wie etwa nach Mallorca rät die Regierung dringend ab. Damit sei ein „gewisses Risiko“ verbunden. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen könnte nach Berechnung des Landesgesundheitsamts bis Ostern auf landesweit 100 steigen.

Keine Sicherheit durch Tests

„Die Situation sieht nicht so aus, als ob wir das realisieren können“, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Montag mit Blick auf Reisen im Land. Es helfe auch nicht, Urlauber etwa vor dem Betreten der Schiffe zu den Nordseeinseln zu testen: „Selbst eine PCR-Testung würde keine Sicherheit bieten, dass man sich nicht eventuell auf dem Weg bis zur Fähre in den Zügen oder auch in den Tagen davor infiziert hat.“

Pörksen warnte auch vor den Gefahren eines kurzfristigen Mallorca-Urlaubs. Vor Ort träfen sich Menschen aus ganz Deutschland und Europa, und es bestehe die Gefahr einer Verbreitung von Infektionen. „Man holt sich da sehenden Auges ein richtiges Problem ins Land“, betonte Pörksen.

„In den Urlaub fliegen muss niemand“, sagte auch die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder. „Ich kann nur raten, sich das gut zu überlegen.“ Die Menschen würden nicht am Urlaubsort krank, sie steckten auf dem Weg zurück und zu Hause andere an und verbreiteten das Virus weiter.

Tests bei Rückkehr? Land will bundesweite Lösung

Niedersachsen denkt über das Testen von Reiserückkehrern an Flughäfen nach, schließt aber einen Alleingang aus. Pörksen betonte, dass es für Testung oder Quarantäne eine bundesweite Rechtsgrundlage geben müsse. Auch das Thema Reiseverbote könnte bei weiter steigenden Infektionszahlen möglicherweise ein Thema für die anstehende Bund-Länder-Runde am Montag sein.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Bundesregierung hatte am Freitag entschieden, Mallorca und andere Regionen in Spanien, Portugal und Dänemark von der Liste der Corona-Risikogebiete zu streichen und damit auch die Reisewarnung des Auswärtigen Amts aufzuheben. Seither werden die Reiseanbieter und Fluggesellschaften von Buchungsanfragen überrannt.

Von Marco Seng