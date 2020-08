Hannover

Der Lebensmittelbetrug nimmt in der Ernährungsbranche einen immer größeren Raum ein. Das ist eines der Ergebnisse des Verbraucherschutzberichtes 2019, den Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast ( CDU) am Freitag vorstellte. Allerdings ist dies eine Klage auf hohem Niveau. Denn die Lebensmittelsicherheit sei auch dank konsequenter Überwachung hoch, betonte die Ministerin. Im vergangenen Jahr habe es bei 51 Prozent aller Kontrollen Beanstandungen gegeben. „Die Hygienemängel stellen mit Abstand das größte Problem dar“, sagte Hubert Meyer, Hauptgeschäftsführer des Landkreistages. „In etwa 10.000 Fällen haben wir Ordnungsverfügungen erlassen, in 109 Fällen sogar Strafanzeigen“, sagte Meyer. Die Prüfungen werden in der Regel von kommunalen Behörden gemacht.

Schummelei bei Produktangaben

Analysiert werden sämtliche amtliche Proben vom Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves). Laves-Präsident Eberhard Haunhorst erklärte, dass der höchste Anteil von Beanstandungen seiner Behörde im Bereich der Kennzeichnung liege. Oftmals würden Lebensmittel falsch deklariert. „Die Industrie ist da sehr kreativ“, sagte Haunhorst. Für industriell hergestelltes Speiseeis gilt dies aber offenbar nicht. Meist ist in der Vanilleeiscreme auch echte Vanille. Da dies eines der teuersten Gewürze überhaupt sei, sparten allerdings manche Eisdielen daran. So sei bei 17 von 38 Proben aus Eiscafés für das Vanilleeis weder Vanille noch natürliches Vanillearoma verwendet worden.

„Noch nie waren unsere Lebensmittel so sicher wie heute“: Barbara Otte-Kinast, Niedersachsens Verbraucherschutzministerin, Eberhard Haunhorst, Präsident des Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves, links) und Hubert Meyer, Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Landkreistages. Quelle: Peter Steffen/dpa

Nicht immer ganz rein scheint auch der Wein. 5 von 545 Proben zeigten nach Haunhorsts Angaben unzulässige Zusätze wie Sorbit, Wasser, Saccharose und Zitronensäure. Zur Vorsicht riet Haunhorst auch bei einem Produkt, das derzeit in Restaurants in Mode gekommen ist – bei Burgern. Viele Restaurants stellten diese mittlerweile selbst her. „Ich kann nur empfehlen: Sagen Sie, dass sie die gut durchgebraten haben wollen“, riet Haunhorst. 35 Prozent der Proben seien beanstandet worden, die Gefahr von Durchfallerkrankungen sei „durchaus gegeben“.

Kontrolleure werden knapp

Im vergangenen Jahr gab es laut Verbraucherschutzbericht fast 66.000 Kontrollen in mehr als 41.000 Betrieben – das sind 38 Prozent aller Unternehmen. Es gab es 469 Verwarnungen, 736 Bußgeldverfahren und 109 Strafverfahren – ein Plus im Vorjahresvergleich zwar, aber „erstmals seit Jahren“ habe die Zahl der Kontrollen etwas zugenommen, betonte Meyer. Verbraucherschutzministerin Barbara Otte-Kinast machte klar, wie klein der Anteil schwerwiegender Verstöße sei: „Noch nie waren unsere Lebensmittel so sicher wie heute“, sagte die CDU-Politikerin.

Knapp werden dabei aber die Kontrolleure. Denn angesichts wachsender Aufgaben seien die Lebensmittelkontrolleure und Veterinärämter der Landkreise in Niedersachsen an ihre Grenze gekommen. Sie brauchen nach Hubert Meyers Angaben mehr Geld, das aber wegen Corona im Etat 2021 nicht zur Verfügung stehe. Zusätzliche 10 Millionen Euro vom Land seien notwendig, skizzierte Meyer. Die Summe entspreche 100 Stellen, bislang gebe es in der Lebensmittelüberwachung gut 1600 Mitarbeiter. Zumindest mit der Agrarministerin ist er in dieser Frage einig.

