Die Zahl der Demonstrationen gegen die Anti-Coronamaßnahmen hat abgenommen, Herr Witthaut. Ziehen sich die Corona-Leugner jetzt zurück oder gehen sie eher ins Internet?

Dass wir weniger Coronaleugner-Proteste erleben, heißt keineswegs, dass sie sich zurückgezogen haben. Sie gehen aktuell andere Wege und bedienen sich anderer Kommunikationsmöglichkeiten, um sich für das weitere Vorgehen zu verabreden und in ihrer Echokammer das Thema weiterzupflegen.

In den Niederlanden aber auch in Österreich hat es angesichts verschärfter staatlicher Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Pandemie gewalttätige Proteste gegeben. Steht so etwas auch in Deutschland zu befürchten?

Wir haben ein solches Ausmaß an Gewalt in Deutschland nicht erlebt und wir wissen, auch durch Auswertungen ähnlicher Ereignisse zu Beginn dieses Jahres, dass frustrierte, militante Jugendliche diese Ausschreitungen angezettelt haben. Ich glaube eher, dass wir so etwas in Deutschland und in Niedersachsen nicht erleben werden. Andererseits stellen wir klar eine Radikalisierung der Szene fest. Es gibt schon Leute, die zum Teil offen zur Gewalt aufrufen und das „System“, also unsere demokratische Ordnung, bekämpfen wollen.

Was sind das für Leute?

Das sind etwa Hooligans und auch Mitglieder der rechtsextremistischen Szene.

„Die Bewegung wandert nach rechts“

Wo lässt sich der Protest der Coronaleugner politisch verorten? Nur rechts oder gibt es auch linke Ausleger? Als merkwürdige Skeptikerin hat sich hier auch Sahra Wagenknecht hervorgetan...

Politisch kommen die Coronaleugner aus unterschiedlichen Milieus, wobei sich deutlich zeigt, dass vor allem rechte und rechtsextremistische Milieus an diese Gruppe anknüpfen und diese beeinflussen. Es ist feststellbar, dass die Bewegung nach rechts wandert, zunehmend rechte Parteien und Einstellungen präferiert.

Die Daumenschrauben gegen solche Impfgegner werden langsam angezogen, etwa durch die 2-G-Regelung in fast allen Bereichen. Kann dieser öffentliche Druck nicht zu einer weiteren Radikalisierung der Szene führen?

Den Begriff Daumenschraube mache ich mir nicht zu eigen. Aber Ihre Beobachtung ist nicht verkehrt. So bedient sich ein Teil der Szene eines sogenannten Widerstandsnarrativs. Von daher betrachten wir das mit Sorge.

Wie sieht dieses Widerstandsnarrativ aus?

Es handelt sich um wiederkehrende Erzählungen und Vorstellungen, die von Impfgegnern verbreitet werden – nach dem Motto „wir lassen uns nicht bevormunden“ oder „keine staatlichen Zwangsimpfungen“. Es gibt solche Sprüche, die häufig zum Beispiel auf Demonstrationen gesagt oder auf Plakaten gezeigt werden. Daraus schöpfen die Coronaleugner dann ihre Begründung für ihren angeblichen Widerstand. Wenn es dann zu Gewalttaten kommen sollte, weil eine normale Demonstration diesen Ideologen nicht mehr ausreicht, dann nutzen sie die staatliche Gegenwehr für die Legitimation ihrer Protestaktivitäten und Widerstandshandlungen.

„Eine Impfpflicht führt zur Verschärfung der Polarisierung“

In Deutschland, so sieht es aus, könnte es angesichts der Zuspitzung der pandemischen Lage bald zu einer Impfpflicht kommen. Zementiert so etwas die sich ohnehin schon in den sozialen Medien vorfindliche Polarisierung in der Gesellschaft?

Ich glaube, die Polarisierung ist bereits vorhanden. Eine Überwindung dieser Polarisierung würde ich erst für realistisch erachten, wenn die Pandemie vorbei ist und damit die Maßnahmen zur Eindämmung dieser Seuche. Ich habe eher den Eindruck, dass eine solche Impfpflicht natürlich langfristig hilft, aber kurzfristig zu einer Verschärfung der Polarisierung in der Gesellschaft führt.

Der frühere Vorsitzende des Ethikrates, der Theologe Peter Dabrock, befürchtet, dass die sogenannte schweigende Mehrheit jetzt langsam wütend wird über die Impfgegner und dass sich die Polarisierung ins bürgerliche Lager pflanzt.

Das habe ich auch schon in Gesprächen erlebt. Viele sagen nach den vielen Corona-Monaten, dass sie allmählich die Nase voll haben, weil sie in ihrer Freiheit von denen eingeschränkt werden, die sich der Impfung verweigern. Ein Empfinden, das aktuell viele Menschen in unserer Gesellschaft nachvollziehen können. Das führt zu großem Unmut und zu einer weiteren Spaltung. Es ist unsere Pflicht, schwerkranken Menschen zu helfen. Dennoch kann die Nachricht über die Verlegung von Coronakranken aus anderen Bundesländern zu uns nach Norddeutschland, noch einmal die Diskussion befeuern.

Es gibt eine Partei, die gewissermaßen das offizielle Sprachrohr der Coronaleugner und des Anti-Coronamaßnahmen-Verdrusses ist, die AfD. Wie sieht es mit ihrer Beobachtung aus?

In Niedersachsen sind die rechtsextremistischen Teilorganisationen der AfD „Junge Alternative“ und „Der Flügel“ Beobachtungsobjekte des Verfassungsschutzes. In seiner Gesamtheit wird der niedersächsische Landesverband der AfD aktuell nicht als extremistisch eingestuft. Im Vergleich zu anderen Landesverbänden, etwa dem thüringischen, sind in der niedersächsischen AfD gegenwärtig gemäßigte Kräfte in nennenswertem Umfang aktiv. Das öffentliche Wirken des Landesverbandes unterliegt jedoch einer fortlaufenden inhaltlichen Prüfung durch den niedersächsischen Verfassungsschutz.

Wir registrieren aber dennoch, was auch im niedersächsischen Landesverband zum Thema Corona oder zu den Corona-Leugnern geäußert wird und haben ein sehr genaues Auge darauf, ob und wie AfD-Vertreter sich in dieser Frage öffentlich wahrnehmbar positionieren. Auch, ob sie eventuell bei Anti-Coronamaßnahmen-Demos auftreten. Insgesamt kann man schon feststellen, dass der Protest von der AfD befeuert wird. Sie hält sich aber taktisch geschickt zurück.

Wird die AfD durch die anhaltende Coronakrise eher gestärkt oder nicht?

Nach unseren derzeitigen Beobachtungen führt die Coronakrise nicht zu einem Stimmenzuwachs bei der AfD, trotz ihrer Bemühungen, sich die Forderungen der Coronaleugner zu eigen zu machen.

