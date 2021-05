Hannover

Der Verfassungsschutz in Niedersachsen weist aktuell auf eine neue Entwicklung in der Verbreitung von extremistischen Inhalten hin. Islamisten, Neonazis, Linksextremisten und andere verfassungsfeindliche Gruppierungen nutzen offenbar immer häufiger die Plattformen von Spielen im Internet, um ihre Botschaften zu platzieren. In den Foren und den Chats aller geläufigen Gaming-Plattformen können Extremisten auftauchen, über das gemeinsame Online-Spielen Vertrauen zu Mitspielern aufbauen, um sie dann nach und nach von ihren Ansichten zu überzeugen. „Dabei geht es sowohl um das Verbreiten von extremistischen Inhalten und Propaganda, als auch um das Anwerben neuer Mitglieder“, sagt Niedersachsens Verfassungsschutzchef Bernhard Witthaut.

Bei ihrem Vorgehen folgen die Extremisten offenbar keinem Muster. Egal ob bei Plattformen wie Epic, Steam, Blizzard oder anderen, egal ob bei Rollenspielen, Simulations- oder Sportspielen: Sie nutzen nach unseren Informationen alle Möglichkeiten, um ihre Botschaften zu verbreiten. Hinweise darauf, was die Spieler eigentlich wollen, können sich in den Profilbildern der Teilnehmer eines Chats finden, etwa wenn dort SS-Runen oder ein Bild des Terroristen Osama bin Laden verwendet wird. In den Einträgen der Foren der Online-Spiele können sich Links zu extremistischen Texten bis hin zu Enthauptungsvideos finden.

Nach Angaben von Niedersachsens Verfassungschef Witthaut lehnt die Mehrzahl der Gamer extremistische Inhalte und Gewalt ab. „Wir wollen deshalb nicht die gesamte Gaming-Szene stigmatisieren, aber wir nehmen spieleorientierten Plattformen und die dortigen Aktivitäten von Extremistinnen und Extremisten noch intensiver in den Blick“, sagt er. Der Behördenchef warnt allerdings vor dem zum Teil sehr geschickten Vorgehen der Täter. Zum Teil würden die in den Chats geteilten Inhalte gar nicht als extremistisch wahrgenommen. Verstärkend komme hinzu, dass auf den Gaming-Plattformen die Konfrontation mit extremistischen Aussagen überhaupt nicht erwartet werde. Auf Imageboards, Gaming-, Video-und Streaming-Plattformen können Extremisten, nach Ansicht des Verfassungsschutzes, deshalb sehr gut wirken, ohne dabei groß aufzufallen.

EXTREMISMUS im Gaming?! Über die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland spielt zumindest gelegentlich Videospiele. Es verwundert daher nicht, dass auch Extremisten Spiele und die dazugehörigen Plattformen nutzen. Doch was macht Gaming und Gaming-Plattformen für sie so attraktiv? Posted by Fairfassung on Wednesday, May 26, 2021

Eltern sollten mit ihren Kindern, die solche Portale nutzen, ins Gespräch kommen und sie darauf vorbereiten, dass die Möglichkeit besteht, auf Gaming-Plattformen auf extremistische Inhalte zu treffen. Gibt es sogar einen konkreten Verdachtsfall, rät der Verfassungsschutz, möglichst viele Beweise zu sichern. So sollten Screenshot von Chatverläufen, Bildern oder Streams gemacht und gespeichert werden. Diese Beweise können bei der Polizei über die Online-Wache gemeldet werden. Zudem gibt es auch zivile Meldestellen, wie die Internetseiten „respect!“ oder „Zivile-Helden“, auf denen Betroffene Hilfe finden können.

Von Tobias Morchner