Verfassungsschutz in Sorge: Unterwandern Rechtsextreme Corona-Demo in Hannover?

Hannover

Nach den jüngsten Zwischenfällen vor dem Berliner Reichtagsgebäude warnt Niedersachsens Verfassungsschutzpräsident Bernhard Witthaut die Bürger davor, „sich zu Werkzeugen von Extremisten“ zu machen. „Das sind keine harmlosen Demonstrationen. Hier mischen sich Personen und Gruppen unter die Demonstranten, die diese Gelegenheit nutzen, um unseren Staat zu destabilisieren“, sagte Witthaut der HAZ.

Verfassungsschutz verfolgt Entwicklung „sehr genau und nicht ohne Sorge“

Nach Abschluss einer Anti-Corona-Demonstration in Berlin mit 40.000 Teilnehmern waren am Sonnabend etwa 400 Demonstranten mit Flaggen des Deutschen Kaiserreichs vor den abgesperrten Bundestag gelaufen und konnten nur von wenigen Polizisten davon abgebracht werden, das Parlament zu stürmen. Die Initiative Querdenken, die die Großkundgebung in Berlin initiiert hatte, ruft nun auch zu einer Demonstration am 12. September in Hannover auf. Man wolle „für die sofortige und vollständige Herstellung aller Grundrechte eintreten“, heißt es in dem im Internet verbreiteten Aufruf. Verfassungsschutzpräsident Witthaut sagte dazu, man verfolge das „sehr genau und nicht ohne Sorge“. Angesichts der Verbindungen der sogenannten Querdenker in den niedersächsischen Raum sei es nur eine Frage der Zeit gewesen, „bis das nach Niedersachsen hinüberschwappt.“

Anzeige

Zunehmende Radikalisierung der Szene

Aufrufe wie „Stürmt den Reichstag“ hätten schon Vorfeld der Berliner Demo gezeigt, dass es seine „aggressive Komponente“ gebe. Unter den Berliner Demonstrationen habe es neben Anhängern von Verschwörungstheorien, Esoterikern auch „Reichsbürger“, Rechtsextremisten von der der NPD und der Identitären Bewegung gegeben, sagte Witthaut. „Auch die niedersächsische AfD war in Berlin prominent vertreten.“ Nach HAZ-Informationen befand sich Partei- und Landtagsfraktionschefin Dana Guth unter den Demonstranten. „ Rechtsextremisten bewegen sich in der Menge in szene-untypischer Kleidung, auch das zeigt, wie man die Anti-Corona-Szene unterwandert“, sagt Witthaut.

Weitere HAZ+ Artikel

Verstörendes Auftreten der NPD

Witthaut sagte, es „schon erschreckend und verstörend“, dass die NPD auf der jüngsten Berliner Demo am Sonnabend ihre Flugblätter im Demonstrationszug verteilen konnte, ohne dass dies von den Veranstaltern und Teilnehmern beanstandet worden sei. „Ich kann nur warnen, sich in so ein Umfeld zu begeben, bürgerlich ist das nicht.“ Die Bürger müssten aufpassen, in welcher Gemengelage sie sich wiederfänden, sagte der Verfassungsschutzchef. „Die Menschen müssen achtgeben, dass sie sich nicht zu Werkzeugen von Extremisten machen, die ganz anderes im Sinn haben als den Protest gegen die Corona-Maßnahmen“

Will keine „Bilder wie in Berlin“: Dirk Toepffer, Chef der CDU-Fraktion im niedersächsischen Landtag. Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Niedersachsens CDU-Landtagsfraktionschef Dirk Toepffer sagte mit Blick auf die angekündigte Demonstration in Hannover, „Bilder wie die in Berlin“ möchte man in Niedersachsen nicht erleben. „Ich bin der festen Überzeugung, dass die Einsatzleitung der niedersächsischen Polizei die richtigen Maßnahmen ergreifen wird, um unseren Landtag zu schützen und dafür sorgt, dass nicht nur drei einsame Beamte auf der Treppe stehen und alleingelassen das Parlament gegen eine große Gruppe Verwirrter verteidigen müssen“, erklärte der CDU-Fraktionschef. Die für den Verfassungsschutz zuständige SPD-Landtagsabgeordnete Wiebke Osigus forderte eine Distanzierung von den Anti-Corona-Demonstranten: „Wer mit Extremisten marschiert, schafft Tatsachen zur eigenen Haltung, die sich nicht mit Worten relativieren lassen.“

Von Michael B. Berger