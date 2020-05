Hannover

Die Landesregierung will den Abschuss von auffälligen Wölfen in Niedersachsen erleichtern. Wenn ein Wolf einen Menschen verfolgt, sich aggressiv zeigt oder zu nahe kommt, ist ein Abschuss möglich. Mit der Einschränkung, dass zuvor der Versuch einer Vergrämung gescheitert sein muss. Die Jägerschaft in Niedersachsen soll künftig für die Wolfsjagd zuständig sein. Wolfsschützern drohen saftige Strafen, wenn sie eine Vergrämung oder Jagd behindern. Das alles steht in der neuen niedersächsischen Wolfsverordnung von Umweltminister Olaf Lies ( SPD), die der HAZ vorliegt.

Danach sollen auffällige Wölfe, die sich Menschen oder Nutztieren nähern, zunächst verscheucht werden – durch Lärm oder Werfen von Gegenständen. Stufe zwei wäre die Vergrämung, wenn ein Wolf sich Menschen auf weniger als 30 Meter nähert. Dazu dürfen Gummigeschosse, Reizgas oder Lichtquellen eingesetzt werden. Hilft auch das nicht, könnte das Umweltministerium auf Antrag ein Abschuss genehmigen – wie im Bundesnaturschutzgesetz vorgesehen.

Anzeige

Abschuss bei Gefahr für Menschen

Die Verordnung nennt drei Gründe für die Tötung eines auffälligen Wolfes: „Interesse an der Gesundheit des Menschen“, „Vermeidung ernster wirtschaftlicher Schäden“ und „überwiegendes öffentliches Interesse“. Konkreter Anlass für eine Abschussgenehmigung könnte demnach auch sein, dass sich ein Wolf einem Wohngebäude nähert oder ein Haustier im umfriedeten Bereich eines Wohngrundstücks tötet – und sich dadurch „die Gefahr für Menschen deutlich erhöht“.

Weitere HAZ+ Artikel

Ein Wolf muss künftig für einen Abschuss nicht mehr eindeutig identifiziert werden – weder genetisch noch durch äußere Merkmale. Als Maßgabe für die Tötung gilt dann, dass sich der „Erhaltungszustand der Population nicht verschlechtert“. Welpen sollen ebenfalls „entnommen“ werden, wenn beide Elterntiere getötet werden müssen und sie älter als drei Monate sind.

Schutz für Deiche und Heide

Wölfe dürfen auch bejagt werden, wenn sie geeignete Schutzzäune mindestens zweimal überwunden und Nutztiere verletzt oder gerissen haben. Diese Regelung gilt auch für die Schafhaltung auf Deichen und für Angriffe und Risse in „schützenswerten Landschaften“ wie der Lüneburger Heide.

Als „geeignete Personen“ für die Tötung von Wölfen werden in der Verordnung die Jäger genannt. Geregelt wird auch das Vorgehen gegen Wolfsschützer. Lies will damit offenbar massive Störungen wie bei der erfolglosen Jagd auf den Rodewalder Rüden verhindern. „Die Behinderung von Maßnahmen zur Vorbereitung und Durchführung der Besenderung, Vergrämung und Entnahme ist verboten“, heißt es. Bei Verstößen droht ein Bußgeld bis zu 5000 Euro.

„Wir können nicht das ganze Land einzäunen“

Lies hatte am Dienstag angekündigt, dass die Verordnung auf dem Weg sei. „Es geht uns darum, die Art Wolf zu schützen, nicht jedes Individuum. Wir wollen eine Lösung finden, wie Weidetierhaltung und der Schutz des Wolfes möglich ist“, sagte der Minister. „Wir können aber nicht das ganze Land einzäunen oder jedes Tier in den Stall sperren.“

Lesen Sie auch

Von Marco Seng