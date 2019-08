Hannover

Das spurlose Verschwinden einer Maschinenpistole bei der Polizei in Celle hat jetzt Folgen: Gegen acht Beamte der Polizeiinspektion Celle wurden Disziplinarverfahren eingeleitet. Das teilte das Innenministerium am Donnerstag in Hannover mit. „Neben dienstrechtlichen Maßnahmen einer Umsetzung oder Versetzung kämen als Disziplinarmaßnahmen Verweis, Geldbuße, Kürzung der Dienstbezüge, Zurückstufung und Entfernung aus dem Beamtenverhältnis in Betracht“, erklärte Ministeriumssprecher Philipp Wedelich. Auch strafrechtliche Ermittlungsverfahren sind danach noch möglich.

Maschinenpistole und zwei Magazine verschwunden

Innenminister Boris Pistorius ( SPD) hatte in der vergangenen Woche im Innenausschuss des Landtags eingeräumt, dass Ende März in der Polizeiinspektion Celle das Fehlen einer Maschinenpistole vom Typ MP5 des Herstellers Heckler & Koch sowie zweier Magazine bemerkt worden war. Der Verlust sei erst im Mai an die zuständige Polizeidirektion gemeldet worden, die Waffe sei bis heute unauffindbar. Pistorius hatte das Verhalten der Polizei in Celle „untragbar“ genannt und mit Konsequenzen gedroht.

Das Verschwinden der Maschinenpistole ist nicht die erste Sicherheitspanne bei der Polizei in der Amtszeit von Pistorius. Derzeit laufen unter anderem auch Disziplinarverfahren gegen drei Beamte des Landeskriminalamtes wegen eines verschwundenen Dokuments.

Von Marco Seng