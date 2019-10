„Das haben wir uns in Deutschland bisher nicht vorstellen können“: Nach den antisemitischen Attacken in Halle hat sich die jüdische Gemeinschaft in Niedersachsen voller Sorge geäußert. Vertreter fordern mehr Polizeischutz für die Synagogen. Manche Gemeinden haben bisher ehrenamtliche Sicherheitsgruppen aufgestellt.