Die Vogelgrippe wütet weiter, vor allem im Nordwesten Niedersachsens. So mussten zu Anfang des neuen Jahres am Silvestermorgen alle 8650 Puten in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Goldenstedt getötet werden. In dem Betrieb im Landkreis Vechta waren in der vergangenen Woche fünf Schnelltests bei verendeten Tieren positiv ausgefallen. Es ist der vierte bestätigte Ausbruch in diesem Landkreis in den vergangenen vier Wochen. Insgesamt hat es im Jahr 2021 in Niedersachsen 20 Ausbrüche der Vogelgrippe gegeben, 231.561 Tiere mussten getötet werden. „Die Vogelgrippe bleibt auch 2022 gefährlich“, sagt Landwirtschaftsministeriumssprecherin Sabine Hildebrandt.

Statt „Louisanna-Stall“ geschlossene Einrichtungen

Ähnlich wie Corona wird auch die Vogelgrippe durch Aerosole übertragen. Deshalb erscheinen Ställe, die bisher als besonders tierwohlgerecht galten, gerade in Regionen mit vielen Geflügelbetrieben im Hinblick auf die Vogelgrippe als gefährdet – sogenannte Louisianna-Ställe mit freier Lüftung. Viele Putenfarmer überlegen deshalb, die Ställe in geschlossene Einrichtungen wie bei der Hähnchenmast umzubauen. Doch ist das nicht ohne Weiteres möglich, weil dafür neue Baugenehmigungen, aber auch neue Genehmigungen für die dann notwendigen Be- und Entlüftungsanlagen nötig wären.

„Da in den letzten Jahren hauptsächlich Putenbestände infiziert wurden, in denen die Tiere im Offenstall gehalten werden, läuft die Suche nach Lösungen. Eine Möglichkeit wäre der Umbau als geschlossener Hähnchenstall. Derzeit tauschen sich unsere Fachleute mit dem Bauministerium darüber aus“, bestätigte Hildebrandt der HAZ.

Rechtliche Klärungen vonnöten

„Wir hoffen, dass es bald zu einer rechtlichen Klärung kommt“, sagt Dietmar Oltmann vom niedersächsischen Verband der Geflügelhalter. Auch er bestätigt, dass es rechtliche Prüfungen der Aus- und Umbauwünsche gebe, die den Erfordernissen der Vogelgrippe geschuldet seien. Die geplante Änderung stehe in gewissem Gegensatz zu der Tendenz, die Ställe mehr zu öffnen, sei aber aus Sicherheitsgründen erforderlich. Eine zweite Möglichkeit für mehr Schutz vor der gefährlichen Tierkrankheit wäre die Impfung – diese hatte auch schon Friedrich-Otto Ripke, Präsident des Verbandes der Geflügelhalter, ins Gespräch gebracht.

Impfungen noch in weiter Ferne?

Aber der Impfung von Puten und anderen Vögeln steht noch eine ganze Menge Hürden im Wege. So gibt es derzeit noch keinen geeigneten und praxistauglichen Impfstoff, der den Tieren etwa über das Trinkwasser verabreicht werden könnte. Jedes Tier einzeln mit der Spritze zu impfen, sei vielleicht bei Küken zu leisten, aber kaum bei großen, ausgewachsenen Tieren, heißt es bei Experten. Auch das EU-Recht ist eine gewaltige Hürde, da es nur sehr eingeschränkt zulässt, dass Fleisch von geimpften Tieren in den Markt kommt. Die Experten vom Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) für Tiergesundheit betrachten eine Impfung derzeit ebenfalls noch mit Zurückhaltung. „Wir sind zwar grundsätzlich offen, sehen derzeit aber noch keine Dringlichkeit, die herkömmlichen Methoden zur Eindämmung der Seuche zu ändern“, sagt Sprecherin Elke Reinking. „Wenn sich die epidemiologische Situation ändert, muss man darüber nachdenken.“

Die Vogelgrippe wird meist über Wild- und Zugvögel eingeschleppt. „Wir haben zwar vermehrt den Befall von Geflügelbeständen, aber immerhin sind noch 99 Prozent in Deutschland frei – im Gegensatz zu anderen Ländern“, sagt Reinking. Deshalb beobachte man derzeit die Lage besonders aufmerksam. Und warte ab.

Nach 2006, 2016, 2018/19 und dem Jahr 2021 habe man jetzt „mindestens den vierten Seuchenzug“ erlebt. Und die Abstände würden immer kürzer, warnt Reinking. Ein Ende ist jedenfalls derzeit noch nicht in Sicht, zumal nach Statistiken des FLI die betroffenen Länder von Finnland über die Faröer Inseln bis Irland, von Russland bis Portugal reichten. Auch aus Kanada, Indien und Ostasien kämen Meldungen.

