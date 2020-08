Hannover

Niedersachsens rot-schwarze Landesregierung ist fest entschlossen, das von den Grünen und dem Naturschutzbund ( Nabu) Deutschland initiierte Volksbegehren für mehr Arten-, Gewässer- und Naturschutz zu stoppen. Dies machten Umweltminister Olaf Lies ( SPD) und Agrarministerin Barbara Otte-Kinast ( CDU) am Dienstag deutlich. Sie warben stattdessen noch einmal für den sogenannten niedersächsischen Weg, der sowohl auf freiwillige Vereinbarungen mit der Landwirtschaft als auch auf ein neues Wasserhaushaltsgesetz baut. „Wir tun alles dafür, dass es nicht zu einem Volksentscheid kommt, wir arbeiten täglich hart daran – trotz Sommer- Ernte- und Ferienzeit“, sagte Otte-Kinast. „Ich bin tief überzeugt, dass wir das hinbekommen“, sagte Lies.

Ende August kommen die ersten Gesetze

Die Landesregierung hatte im Mai dieses Jahres eine Rahmenvereinbarung zur Biodiversität mit dem Landvolk und Umweltschutzverbänden unterzeichnet. Dennoch sammeln der Nabu und andere Verbände seit Anfang Juni Unterschriften zum Erhalt von Tier- und Pflanzenarten. Die Aktion soll in einen Volksentscheid münden. Binnen eines halben Jahres müssen die Initiatoren 25.000 Unterschriften vorweisen – das ist die Vorbedingung für die Einleitung eines Volksbegehrens, das ein Quorum von 610.000 Unterschriften braucht, um den Landtag dazu zu zwingen, tätig zu werden. Lies und Otte-Kinast erklärten, dass es soweit in Niedersachsen nicht kommen wird.

„Wir werden Ende August Gesetze zur Artenvielfalt auf den Weg bringen, erst in das Kabinett und dann in die Landtagsfraktionen“, versicherte der Umweltminister. Dann sei der Landesvorsitzende des Naturschutzbundes Deutschland in der Pflicht, seine Zusagen einzuhalten, betonte Lies: „Dann muss der Nabu die Unterschriftensammlung beenden, dann wird das Volksbegehren nicht eingeleitet“, sagte Lies. Der Nabu-Vorsitzende Holger Buschmann hatte sowohl die Rahmenvereinbarung zum niedersächsischen Weg mitunterzeichnet als auch die Volksbegehrensinitiative aus der Taufe gehoben – eine Doppelstrategie und Drohkulisse, die ihm vor allem viele Landwirte übelnehmen. Buschmann hat dazu stets erklärt, man brauche den Druck durch das Volksbegehren, um nach bloßen Absichtserklärungen tatsächliche Verbesserungen zu erzielen.

Wäre eine Werbekampagne besser gewesen?

Lies und Otte-Kinast machten deutlich, dass die Unterschriftensammlungen auf den Marktplätzen Niedersachsens aber auch viel Verwirrung stifteten, da nicht alle Kontrahenten mit demselben Informationsstand streiten würden. „Da stoßen Landwirte, die im Detail genau wissen, was auf sie zukommt, auf Menschen, die sich nicht mit jedem Detail auskennen – da wird die Diskussion schnell schwierig“, sagte Lies. Im Nachhinein denke er manchmal, vielleicht hätte die Landesregierung auch mit einer teuren Kampagne für ihren Weg der freiwilligen Vereinbarung werben sollen. Aber man habe sich bewusst dafür entschieden, „auf Augenhöhe“ mit allen Partnern über Verbesserungen im Arten- und Naturschutz zu reden.

Lies betonte, dass man mit dem vereinbarten Verfahren wesentlich mehr erreichen werde als mit einem Volksbegehren. „Das führt nur zu Auseinandersetzungen auf der Straße, während wir die Chance haben, vieles auch praktisch umzusetzen.“ Die erhöhten Anstrengungen im Naturschutz seien 2021 mit 60 Millionen Euro finanziell unterlegt – „das wird 2024 auf 100 Millionen Euro anwachsen“. Lies warf den Grünen in der rot-grünen Vorgängerregierung vor, „längst nicht so viel getan zu haben, obwohl sie im Landwirtschafts- und Umweltministerium saßen“. Da erwarte er von seinen Vorgängern „mehr Demut“ in der Auseinandersetzung.

Von Michael B. Berger