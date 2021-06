Hannover

Bei der Nachfrage nach Impfterminen hat nach Beobachtung der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) eine gewisse Beruhigung eingesetzt. „Im Moment haben wir noch Wartelisten auch in den Hausarztpraxen, aber die werden erkennbar kürzer“, sagte KVN-Sprecher Uwe Köster. „Da ist ein Motivationsknick zu spüren.“ Deshalb fasse man mit dem Land eine Werbekampagne für das Impfen ins Auge.

Belastbare Zahlen über ein ablassendes Interesse am Impfen gebe es nicht, sagte der KVN-Sprecher. Aber das Thema sei auf der Vertreterversammlung in der vergangenen Woche angesprochen worden. Es gebe auch regional große Unterschiede. Die kontinuierliche Versorgung mit Impfstoff bleibe allerdings nach wie vor das große Probleme.

Knapp 44.492 Termine in den Impfzentren abgesagt

In den Impfzentren des Landes sind nach Auskunft von Oliver Grimm, Sprecher des niedersächsischen Sozialministeriums, zwischen dem 15. April und dem 19. Juni 44.492 Zweitimpfungstermine storniert worden, bei insgesamt 1.045.549 Zweitimpfungen. Das entspricht etwa 4,4 Prozent. Ein wesentlicher Anstieg dieser Zahl sei nicht festzustellen.

Bei Urlaubsplänen gibt es keinen Ersatztermin im Impfzentrum

„Das heißt aber nicht, dass die Zweitimpfungen ausgefallen sind, sondern dass viele ihre Hausärztin oder ihren Hausarzt aufgesucht haben, wenn die näher am Wohnort sind.“ Begründet werden diese Absagen nach Grimms Worten meistens nicht. Wenn jemand seinen Zweitimpftermin im Impfzentrum nicht wahrnehme, weil er in den Urlaub fahren wolle, gebe es keinen Ersatz.

Auch in den Hausarztpraxen blitzen Urlauber meistens ab. „Wenn in einer Praxis etwa 150 auf der Warteliste stehen, wäre es unfair, jemanden vorzuziehen, nur weil er in den Urlaub möchte“, sagt Uwe Köster von der KVN. Es gebe allerdings keine Richtlinien für diese Fälle. Vorgezogen würden Zweitimpfungen nur in medizinisch begründeten Fällen.

Von Michael B. Berger