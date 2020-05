Hannover

Mit der weitreichenden Lockerung der Corona-Regeln hat Niedersachsen offenbar auch andere Bundesländer unter Zugzwang gesetzt. Kurz vor der heute angesetzten Telefonkonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) mit den Ministerpräsidenten haben sich die Bundesländer mit einer Aufweichung der Corona-Restriktionen geradezu überboten. Wie Niedersachsen öffnet auch Mecklenburg-Vorpommern seine Gaststätten wieder und beendet noch vor Pfingsten das mehrwöchige Einreiseverbot für auswärtige Touristen. Ähnliches gilt inzwischen für alle großen deutschen Ferienregionen.

Bayern öffnet Hotels und Schulen

In Bayern dürfen Hotels schrittweise bis Ende Mai wieder öffnen. In Sachsen-Anhalt – und damit in einem Teil der Urlaubsregion Harz – dürfen Ferienhäuser und -wohnungen ab Mitte Mai wieder an Einheimische vermietet werden. In weiteren Stufen sollen Hotels für Touristen und später alle touristischen Betriebe und Angebote geöffnet werden. Restaurants sollen ab dem 22. Mai öffnen dürfen. In allen Ländern sollen weiterhin Abstandsgebote und Hygienemaßnahmen eingehalten werden.

Gleich mehrere Länder legten zudem Pläne für den Neustart der Schulen vor. In Bayern sollen Mitte Juni alle Schüler wieder in die Schule gehen können. Bis Pfingsten sollen zudem 50 Prozent der Krippen- und Kindergartenkinder in Bayern wieder in die Kitas, in Mecklenburg-Vorpommern die Vorschulkinder schon ab dem 18. Mai. „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für ein vorsichtiges Öffnen. Die Erfolge sind eindeutig“, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU).

Will Merkel Grenzen für Lockerungen?

Doch es gibt auch scharfe Kritik an diesem unabgestimmten Vorgehen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) betonte: „Zusammenbleiben kann man nicht, wenn jeder schon vorher beschlossen hat, was er macht.“ Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller ( SPD) sagte, die regionalem Lockerungen hinterließen vielleicht bei manchen den Eindruck, sorglose Begegnungen seien wieder möglich.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) ist wegen der positiven Entwicklung in der Corona-Pandemie offenbar bereit, mit den Ländern über weitere Lockerungen zu sprechen. Nach Angaben von Teilnehmern soll sie am Dienstag in der Sitzung der Unionsfraktion aber eine Obergrenze von Corona-Neuinfektionen gefordert haben, ab der zumindest regional wieder zu den bisherigen harten Maßnahmen zurückgekehrt werden soll.

Lob und Kritik für Niedersachsen-Plan

In Niedersachsen selbst stößt das Vorpreschen bei den Lockerungen der Corona-Regeln auf ein geteiltes Echo. Während die Wirtschaft von einem „erfreulichen Signal“ für den Wirtschaftsstandort sprach, kamen aus der Politik auch kritische Stimmen. Mit dem Plan verlasse die Landesregierung ihren Kurs für ein möglichst abgestimmtes Handeln aller Bundesländer, rügten die Grünen. Die FDP sprach von einem „längst überfälligen Schritt“ und forderte eine Debatte darüber im Landtag. rotz Freude über die geplante stufenweise Wiederbelebung der Branche warnt der Tourismusverband Niedersachsen vor zu eiligen Schritten. „Wir müssen einen zweiten Shutdown für die Tourismuswirtschaft mit allen Mitteln verhindern, weil viele Unternehmen einen zweiten Shutdown nicht überleben würden“, sagte Verbandsvorsitzender Sven Ambrosy

