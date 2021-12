Hannover

Die Entscheidung über vorgezogene Weihnachtsferien in Niedersachen wegen der Corona-Pandemie wird voraussichtlich erst an diesem Freitag fallen. Zuvor war von Donnerstag die Rede gewesen. Die rot-schwarze Landesregierung wollte nach eigenen Angaben die Bund-Länder-Konferenz abwarten und strebt demnach eine möglichst einheitliche Lösung in Deutschland an. Am Freitag will sich der Koalitionsausschuss in Niedersachsen damit befassen.

Entscheidung über Ferien rückt näher

„Das Weihnachtsfest rückt näher, die Ferien sind nicht mehr weit entfernt. Da ist es sehr nachvollziehbar, dass die Öffentlichkeit, die Familien, die Schulen wissen möchten, was die Landesregierung rund um die Feiertage und den Jahreswechsel plant“, sagte der Sprecher des Kultusministeriums, Sebastian Schumacher, der HAZ. Die Ferienregelung sei ein Teil der Planungen. Dieser Punkt sollte bei der Ministerpräsidentenkonferenz erörtert werden, sagte Schumacher.

In den vergangenen Wochen hatte es wegen der hohen Infektionszahlen von verschiedener Seite Forderungen gegeben, die Weihnachtsferien (23. Dezember bis 7. Januar) um einige Tage vorzuziehen. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hält dem Vernehmen nach wenig davon, würde sich aber auch einer gemeinsamen Lösung von Bund und Ländern nicht verweigern.

In der CDU gibt es nach HAZ-Informationen Überlegungen, die Ferien zu verlängern. Aus der CDU-Fraktion hieß es am Donnerstag, dass es dazu noch keine Entscheidung gebe.

Von Marco Seng