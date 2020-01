Während Auschwitz-Gedenken: AfD stellt sich als Opfer einer großen Verschwörung dar

Hannover

Mit einer Rede des Holocaust-Überlebenden Shaul Paul Ladany hat Niedersachsens Landtag an die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz erinnert. Doch die AfD-Fraktion störte den parlamentarischen Frieden, als sich ihr Abgeordneter Klaus Wichmann beschwerte, Aufrufe zu einer wehrhaften Demokratie und zum Kampf gegen den Rechtsextremismus richteten sich in erster Linie gegen seine Partei. Abgeordnete der anderen Fraktionen werteten Wichmanns Auftritt als peinlich.

Beifall im Stehen für den Zeitzeugen

Der 83-Jährige Ladany war 1944 aus dem Konzentrationslager Bergen-Belsen, in das er als Achtjähriger deportiert wurde, freigekauft worden. Ladany, ein israelischer Leistungssportler, überlebte auch die Geiselnahme durch ein palästinensisches Terrorkommando bei den Olympischen Spielen von 1972 in München. Ladany sagte, er sei „ein Zivilist“ und könne nur für sich selbst sprechen. Doch seine Erinnerungen an die Hunger- und Elendszeit in Bergen-Belsen beeindruckten die Abgeordneten im Landtag um so mehr. Sie spendeten dem alten Herrn Beifall im Stehen.

Die Grüne Anja Piel nahm die Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Gedenkstätte Jad Vashem zum Anlass, mehr Einsatz für den Fortbestand der Demokratie zu fordern. Sie werde auch mehr als 70 Jahre nach dem Holocaust durch Rassismus und Ausgrenzung gefährdet. „Die Demokratie stirbt von unten, wenn es keine engagierten Demokraten mehr gibt“, sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Johanne Modder. Der CDU-Abgeordnete Jens Nacke meinte, die gesellschaftliche Mitte dürfe es nicht hinnehmen, wenn die Werte der Demokratie in Abrede gestellt werden. „Das, was zur Shoah geführt hat, ist eben noch nicht verschwunden“, meinte der FDP-Fraktionsvorsitzende Stefan Birkner.

AfD-Abgeordneter: „Sie werden uns nicht kleinkriegen“

Doch die Einigkeit hörte auf, als der AfD-Abgeordnete Klaus Wichmann ans Podium trat. Bundespräsident Steinmeiers „präsidiale Rede“ werde stets gegen die AfD gemünzt, beschwerte sich Wichmann. „Es wird immer nur der Eindruck erweckt, die Gefahr komme nur von rechts.“ Dabei gebe es als Israel-Kritik getarnten Antisemitismus auch bei den Grünen und den Linken. Der Kampf gegen rechts sei nur das Programm der anderen Parteien, den Konservatismus „mundtot zu machen“, behauptete Wichmann: „Sie werden uns nicht kleinkriegen“, sagte der AfD-Abgeordnete.

Weil : „Das ist nur noch peinlich“

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sagte nach Wichmanns kurzer Rede, es sei peinlich, dass der Abgeordnete „kein Wort zu den Opfern des größten deutschen Verbrechens“ geäußert habe. Wichmann habe nur über die eigene Partei geredet, nicht jedoch über die Opfer des Holocausts. „Das empfinde ich als tief beschämend“, sagte Weil unter breitem Beifall des Parlaments. Der CDU-Abgeordnete Nacke wies darauf hin, dass sich die AfD dem allgemeinen Diskurs entziehe und sich gleichzeitig als Opfer einer großen Verschwörung inszeniere. „Sie nutzen Internetforen, um diese Demokratie zu diskreditieren. „Das wird sich die Mehrheit aber nicht gefallen lassen“, sagte Nacke, ebenfalls unter großem Beifall.

