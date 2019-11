Bad Salzdetfurth/Hannover

Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann ( SPD) möchte, dass ehemaligen Kurkindern, die in den Fünfziger- oder Sechzigerjahren in Kurheimen schlecht behandelt worden sind, geholfen wird. Ein Sprecher des niedersächsischen Ministeriums für Gesundheit, Soziales und Gleichstellung in Hannover sagte gegenüber der HAZ, Reimann werde das Thema bei der nächsten Arbeits- und Sozialministerkonferenz am 27. und 28. November in Rostock zur Sprache bringen.

Fonds für Entschädigung könnte ausgeweitet werden

Der teilweise grausame Umgang mit den für vier oder sechs Wochen zur Kur verschickten Kindern könne nicht mehr auf die Tagesordnung der Konferenz genommen werden, sagte der Sprecher. Aber abends gebe es immer informelle Kamingespräche, und dort wolle die Ministerin den Komplex ansprechen. In ihrem Haus könne man sich beispielsweise vorstellen, dass der Fonds für die Entschädigung von Heimkindern, die in regulären Heimen oft traumatische Erfahrungen gemacht haben, zu diesem Zweck aufgestockt werde. Findet sich dafür eine politische Mehrheit, könnten auch Kurkinder Hilfen beanspruchen.

Das Thema war aufgekommen, weil in den Jahrzehnten nach dem Krieg Kinder in Kurheimen oft erniedrigt und teilweise auch geschlagen wurden. Nach Recherchen der HAZ waren in einem Heim in Bad Salzdetfurth sogar drei Kinder zwischen knapp vier und sieben Jahren ums Leben gekommen. Ende dieser Woche befasst sich ein Kongress in Westerland auf Sylt eingehend mit dem Thema Kurheimkinder.

