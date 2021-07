In Braunschweig wird Abwasser benutzt, um Pflanzenbau auf sandigen Böden zu ermöglichen und gleichzeitig Grundwasser zu sparen. Was das bringt, erklärt Franziska Gromadecki, die Chefin des Abwasserverbandes.

„Es gab sandige Böden, auf denen nichts wuchs, und so kam man in den Fünfzigerjahren auf die Idee, auch Abwasser zu nutzen“: In Braunschweig kommt Abwasser aufs Feld Franziska Gromadeck erklärt, wie das geht. Quelle: Sebastian Willnow/dpa (Symbolbild)