Hannover

Angesichts von mehreren Dürrejahren in Folge suchen die Regierungsfraktionen in Niedersachsen nach Rezepten, um mit dem voraussichtlich ernster werdenden Wassermangel fertig zu werden. SPD und CDU im Landtag wollen nun klären lassen, ob aufbereitetes Abwasser erneut verwendet werden kann – und zwar zur Beregnung von Feldern. Mit dem Vorschlag soll die Verschwendung von Wasser gebremst werden. Normalerweise läuft geklärtes Wasser wieder in die Flüsse zurück und über sie ungenutzt ins Meer.

Neue Filter nötig für Pestizide und Medikamente

Gerade in Zeiten drohender Wasserknappheit sei eine Verregnung von Brauchwasser eine mögliche Methode, Grundwasser zu sparen, sagt SPD-Fraktionschefin Johanne Modder. Allerdings müsste das Wasser vorher zusätzlich gereinigt werden. „Wir wollen über Pilotprojekte herausfinden, ob es durch eine vierte, weitere Reinigungsstufe in den Kläranlagen gelingen kann, Rückstände von Pestiziden und Medikamenten herauszufiltern“, so Modder.

Von einem „sehr interessanten Ansatz“ spricht Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD): „Wir müssen uns sehr viele Gedanken machen, wie wir widerstandsfähiger werden gegenüber den Folgen des Klimawandels – solche Pilotprojekte gehören dazu.“ Mit dem Vorschlag von SPD und CDU soll sich in der nächsten Woche der Landtag beschäftigen.

Wassernot in Niedersachsen: Reserven werden geringer

Niedersachsen hat in den vergangenen drei Jahren unter fehlendem Niederschlag gelitten. Trotz eines regenreichen Frühlings in diesem Jahr sind die Wasservorräte im Boden in vielen Regionen des Landes nach wie vor zu klein. Schon im vergangenen Jahr hatte Landesumweltminister Lies festgestellt, dass die Grundwasserreserven immer knapper werden. Die möglichen Folgen: Ernteausfälle, vertrocknete Felder, Probleme mit der Wasserversorgung, extrem tiefe Wasserstände bis hin zum Austrocknen und in den Wäldern das Absterben ganzer Baumarten.

Braunschweig nutzt Abwasser schon seit Jahrzehnten

Der Abwasserverband Braunschweig gibt bereits seit Ende der Fünfzigerjahre die Hälfte seines im Klärwerk Steinhof gereinigten Abwassers auf 2700 Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche. Dies entspreche einer Wassermenge von etwa 10 Millionen Kubikmetern im Jahr. „Wir verregnen allerdings nicht über Wasserschutzgebieten“, betont Heinrich Ripke, stellvertretender Geschäftsführer des Wasserverbandes Braunschweig. Das Wasser werde über sehr sandigen Böden eingesetzt.

Bundesumweltamt warnt vor Mikroplastik, Viren und Bakterien

Nach Angaben des Bundesumweltamtes birgt die Wasserwiederverwendung zur Beregnung Risiken für die menschliche Gesundheit, zumindest wenn das Beregnungswasser in das Grundwasser gelangt. Mit der konventionellen Abwasserbehandlung könnten viele Schadstoffe nicht vollständig abgebaut werden. Das Bundesamt weist darauf hin, dass man beispielsweise im Braunschweiger und Wolfsburger Raum Rückstände von Arzneimitteln und Röntgenkontrastmitteln im Grundwasser nachgewiesen habe. Dort würden seit Jahrzehnten Flächen mit behandeltem Abwasser aus kommunalen Kläranlagen bewässert. Um Krankheitserreger und Schadstoffe aus dem Abwasser zu entfernen, sei daher eine zusätzliche Aufbereitung wichtig. Konventionell behandeltes Abwasser könne Mikroverunreinigungen wie Arzneimittel, Pflanzenschutzmittel und Mikroplastik, Viren und Bakterien enthalten.

Ein Pilotprojekt zur weiteren Filterung des Wassers in einer vierten Reinigungsstufe der vollbiologischen Kläranlage sei in Vorbereitung, erläutert Heinrich Ripke vom Wasserverband Braunschweig. Diese vierte Reinigung könne etwa über Aktivkohlefilteranlagen oder eine Ozonisierung des Wassers geschehen. Mit der herkömmlichen Beregnung habe man über Jahrzehnte sehr gute Erfahrungen gemacht.

Lies: Beregnung nicht flächendeckend möglich

„Flächendeckend wird es eine solche Beregnung nicht geben“, schätzt Niedersachsens Umweltminister Lies. Aber als Ergänzung sei sie sehr brauchbar. SPD-Fraktionschefin Modder bezeichnet das Vorhaben als „höchst anspruchsvolle Aufgabe“. Nach dem gemeinsamen Entschließungsantrag soll das Land wissenschaftlich prüfen, ob eine vierte Reinigungsstufe in den Klärwerken ausreicht.

Wie viel Wasser wir brauchen In Niedersachsen werden nach Angaben des Umweltministeriums derzeit pro Jahr rund 550 Millionen Kubikmeter Trinkwasser benötigt; 85 Prozent davon stammen aus dem Grundwasser. Zusätzlich werden mit eigenen Brunnen etwa 100 Millionen Kubikmeter für industrielle und 250 Millionen Kubikmeter für landwirtschaftliche Zwecke aus dem Grundwasser gefördert. Laut der Klimawirkungsstudie Niedersachsen 2019 zeigt sich ein Trend, dass im Sommerhalbjahr, wenn der Bedarf am größten ist, weniger Grundwasser gebildet wird, und das Winterhalbjahr kann das nicht ausgleichen. Hinzu kommt, dass steigende Temperaturen zu mehr Verdunstung führen. Laut der Studie sind deswegen „verstärkt negative indirekte Wirkungen“ etwa auf die Verfügbarkeit von Trinkwasser, auf Landökosysteme und auf die Landwirtschaft zu erwarten – zumalRegen im Sommer oft an nur wenigen Tagen fällt, sodass Pflanzen gerade in der Wachstumsphase längerer Trockenheit ausgesetzt sein werden. Für Niedersachsen wird man daher in nahezu allen Regionen mehr sogenanntes Zusatzwasser benötigen – das ist Wasser, mit dem Landwirte ihre Felder beregnen, um die Erträge zu halten. Die Hälfte aller beregneten Flächen in Deutschland liegt in Niedersachsen, es sind mittlerweile mehr als 300.000 Hektar. Der Wasserbedarf wird sich laut Klimawirkungsstudie auf den sandigen Böden im mittleren und im nordöstlichen Niedersachsen weiter erhöhen und räumlich ausweiten; besonders intensiv wird in den Landkreisen Gifhorn und Uelzen beregnet. An der Küste und im Süden wird der Zusatzwasserbedarf um bis zu 45 Prozent steigen. Da Wasser gleichzeitig knapper wird, sagt die Studie regionale Konkurrenzsituationen um die Ressource Wasser voraus; das müsse „frühzeitig erkannt und entschärft werden“.

Von Michael B. Berger