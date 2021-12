Hannover

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat die geplante „Weihnachtsruhe“ in Niedersachsen gegen die Kritik der Opposition verteidigt. „Bis Weihnachten sieht es nach einer eher stabilen Lage in unserem Land aus“, sagte Weil am Dienstag bei einer Unterrichtung über die Corona-Pandemie im Landtag. Gleichzeitig müsse man aber regeln, was über Weihnachten und Neujahr gelten solle.

Die Weihnachtsruhe soll vom 24. Dezember bis zum 2. Januar dauern. Die Landesregierung plant für diesen Zeitraum Kontaktbeschränkungen für alle Niedersachsen und die Schließung von Einrichtungen wie Diskotheken und Clubs.

Weil warnt vor Omikron-Variante

Weil warnte davor, dass die Festtage ohne Einschränkungen zu Infektionen in großem Stil führen könnten. Das müsse verhindert werden. Die Weihnachtsruhe sei aber kein Lockdown. „Deswegen werden auch keine Schulen geschlossen.“ Der Ministerpräsident verwies auf die Ausbreitung der Omikron-Variante in Großbritannien. „Der Jahresanfang könnte noch mal ganz eine besondere Herausforderung in unserem Kampf gegen die Pandemie werden“, sagte Weil. Er spüre aber große Unterstützung in der Bevölkerung für die Maßnahmen.

Den Grünen gehen die Einschränkungen nicht weit genug. „Die Situation in Niedersachsen ist derzeit dramatisch“, sagte Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg. Mit den Plänen der Landesregierung könne man das Virus nicht schrecken und die Welle nicht brechen. Hamburg warf der rot-schwarzen Koalition vor, das Land ins Chaos zu stürzen. „Selbst die Menschen, die sich mit der Corona-Verordnung auskennen, wissen nicht mehr was drin steht.“

FDP: Chaotisch und unterirdisch

Auch die FDP sprach von chaotischen Zuständen in der Landesregierung. „Die Art und Weise wie sie diese Krise managen ist mittlerweile unterirdisch“, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner. Die Corona-Regelungen des Landes müssten wieder berechenbar und verlässlich werden. Birkner sprach von einer großen Frustration im Einzelhandel und in der Gastronomie über die verschärften Maßnahmen. „Wenn sie das so weiter treiben, wird die Akzeptanz ihrer Politik im Januar oder Februar dahin sein.“

Behrens: Omikron wird bald dominante Variante sein

Nach Einschätzung von Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SDP) wird sich die Omikron-Variante des Coronavirus auch in Deutschland schnell ausbreiten. „Wir gehen davon aus (...), dass wir im Grunde Ende Januar, Anfang Februar Omikron schon als vorherrschende Variante in Deutschland haben werden“, sagte Behrens am Dienstagmorgen im Gesundheitsausschuss des Landtags. Die Variante verbreite sich „rasend schnell“.

Behrens betonte, dass die eingesetzten Impfstoffe auch gegen Omikron wirkten. Unklar sei aber noch, ob die Intensität von zwei Impfungen für die Immunantwort ausreiche.

Von Marco Seng