Weihnachten ist in vielen Familien das Fest, zu dem sich gleich mehrere Generationen um den Baum versammeln. In der Corona-Pandemie ist das nicht ohne Weiteres möglich. Vom 24. bis zum 26. Dezember sind die allgemeinen Kontaktbeschränkungen etwas gelockert, und trotzdem können in manchen Konstellationen nicht alle Familienmitglieder zusammenkommen. Wir erklären anhand von Beispielen, was in Niedersachsen möglich ist – und was nicht.

Abgesehen von Weihnachten : Welche Regeln für Kontakte gelten ganz grundsätzlich?

Grundsätzlich gilt für Treffen mit anderen Menschen: Maximal dürfen sich – drinnen wie draußen – fünf Personen aus höchstens zwei Haushalten treffen. Doch keine Regel ohne Ausnahme: Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit. Und wenn sich Angehörige treffen wollen, gibt es auch keine Beschränkung bei der Zahl der Haushalte. Dann dürfen sich also maximal fünf Menschen auch aus mehr als zwei Haushalten treffen. Kinder unter 14 zählen auch hier nicht mit.

Was sind denn Angehörige?

Um das zu klären, muss man interessanterweise ins Strafgesetzbuch (StGB) blicken, denn die Corona-Verordnung verweist in mehreren Vorschriften auf Paragraf 11 StGB, wenn es um Familie geht. Im Strafrecht gelten manchmal Privilegien für Angehörige, und diesen Personenkreis „zieht“ die Landesregierung mit einem Verweis in ihre Verordnung. Zur Familie gehören demnach:

Ehegatten, Lebenspartner, Verlobte

Geschwister, Ehegatten und Lebenspartner der Geschwister

Geschwister der Ehegatten oder Lebenspartner

Pflegeeltern und Pflegekinder

Und natürlich zählen zu den Angehörigen auch „Verwandte und Verschwägerte gerader Linie“, also zum Beispiel Urgroß- und Großeltern, Eltern, Kinder, Enkel- und Urenkelkinder sowie Stiefkinder und Schwiegereltern. Scheidung und Beendigung der Lebenspartnerschaft ändern daran nichts.

Wie voll wird es um den Weihnachtsbaum? Sicher ist: weniger voll als in den vergangenen Jahren. Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Und welche Kontaktregeln gelten Weihnachten ?

Von Heiligabend, 24. Dezember, bis zum zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember, gelten besondere Regeln, die die Kontaktbeschränkungen für den engsten Familienkreis etwas aufweichen.

Dann gilt für Treffen im Freien oder um den Weihnachtsbaum gleichermaßen: Ein Haushalt darf sich „mit bis zu vier weiteren Personen des engsten Familienkreises treffen“. Auch hier zählen Kinder bis einschließlich 14 Jahre nicht mit. Es können sich also auch mehr als fünf Personen treffen, wenn sie denn zum „engsten Familienkreis“ zählen.

Und was ist der „engste Familienkreis “?

Damit es nicht zu einfach wird, ist der „engste Familienkreis“ ein noch einmal engerer Kreis als die „Angehörigen“ in den allgemeinen Kontaktregeln. Die Corona-Verordnung des Landes zählt sie darum ausdrücklich auf: „Ehegattinnen, Ehegatten, Lebenspartnerinnen, Lebenspartnern, Partnerinnen und Partnern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandten in gerader Linie, also insbesondere Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, Kindern, Enkelinnen, Enkeln, Urenkelinnen und Urenkeln, sowie Geschwister, Geschwisterkinder einschließlich deren Mitglieder des jeweiligen Hausstands“.

Das geht auf die Vereinbarung der Länder mit der Kanzlerin vom 13. Dezember zurück. In Berlin war man sich einig, dass das Weihnachtsprivileg nur für die gelten soll, denen es sozusagen das Herz brechen würde, wenn sie nicht zusammenkommen dürften. Zu den „Angehörigen“, aber nicht mehr zum „engsten Familienkreis“ zählen damit zum Beispiel Partner, die geschieden sind oder sich getrennt haben.

Aber was bedeutet das konkret? Drei Konstellationen aus dem wahren Leben.

Konstellation 1:

Bei Familie A. sind die drei erwachsenen Kinder aus dem Haus und haben ihrerseits Familien. Sohn 1 hat mit der Lebensgefährtin zwei Kinder unter 14 Jahre. Die Tochter hat mit ihrem Mann zwei Kinder unter 14. Sohn 2 hat eine Lebensgefährtin. Alle Kinder wollen mit ihren Familien Weihnachten bei den Eltern verbringen. Ist das zulässig?

„Leider nein,“ erklärt eine Regierungssprecherin, „denn es dürfen maximal vier Erwachsene zu Besuch kommen.“ Das bedeutet: Sollen die Enkelkinder Weihnachten bei den Großeltern verbringen, muss Sohn 3 mit seiner Lebensgefährtin fernbleiben. Trotzdem dürfen mehr Menschen zusammen feiern als unter den allgemeinen Kontaktregeln: sechs Erwachsene aus drei Haushalten und vier Kinder.

Sie gehören zum engsten Familienkreis, dürfen so aber trotzdem nicht zusammen feiern: Es dürfen maximal vier Erwachsene zu Besuch kommen

Konstellation 2:

Familie B. besteht aus fünf Personen: die Eltern sowie drei Kinder über 14 Jahre. Dazu kommen sollen die Mutter des Ehemanns, die Mutter der Ehefrau sowie die Tante der Ehefrau. Die Mutter des Ehemanns und die Tante der Ehefrau wohnen im selben Haus wie Familie B. – aber in getrennten Wohnungen. Dürfen alle zusammen feiern?

„Leider nein“, sagt die Regierungssprecherin. Es sollen zwar nur drei Verwandte zu Besuch kommen, also weniger als die maximal zulässigen vier Gäste. Die Tante der Mutter ist aber keine „enge Verwandte“ im Sinn der Weihnachtsregel und muss daher fernbleiben. Trotzdem dürfen mehr Menschen zusammen feiern als unter den allgemeinen Kontaktregeln: vier Erwachsene und drei Kinder über 14 Jahre aus drei Haushalten.

„Leider nein“: Das ist häufig die Antwort der Corona-Verordnung auf die Frage, ob sich alle wie üblich zu Weihnachten treffen können. Quelle: Britta Pedersen/dpa

Konstellation 3:

Ehepaar C. hat zwei erwachsene Kinder, die beide in WGs in Berlin und Hannover wohnen. Die Tochter in Berlin möchte bereits am 23. Dezember kommen und bis zum 28. Dezember bleiben. Der Sohn kommt am 24. Dezember und bleibt mindestens bis zum 26. Dezember, würde aber gern auch bis zum 28. Dezember bleiben. Geht das?

Ja. „Hier muss nicht einmal die Weihnachtsregelung zu Hilfe genommen werden“, sagt die Regierungssprecherin. Bereits nach der allgemeinen Kontaktregel ist das möglich. Denn die erlaubt Treffen mit bis zu fünf Personen – bei Angehörigen spielt die Zahl der Haushalte keine Rolle.

Weitere Beispiele finden sich auch auf der Corona-Seite der Landesregierung.

Wird die Polizei die Einhaltung der Regeln kontrollieren?

Nein, sagt die Landesregierung. Anders wäre es nur, wenn „am Heiligabend beispielsweise vor Ihrem Haus plötzlich 20 Autos parken“ und Nachbarn sich über Ruhestörung beschweren. „Dann werden die Ordnungskräfte in ihrem üblichen Rahmen tätig.“

Gibt es eine ähnliche Regelung für Silvester?

Nein. Das Privileg gilt ausschließlich für Weihnachten. Silvesterpartys sind nur unter den allgemeinen Kontaktregeln möglich: maximal fünf Erwachsene aus zwei Haushalten plus Kinder unter 14. Bei Angehörigen dürfen sich fünf Erwachsene aus mehr als zwei Haushalten treffen. Kinder unter 14 zählen nicht mit. Die kleinen Partys dürfen sich um Mitternacht auch nicht mit anderen treffen, um gemeinsam das neue Jahr zu begrüßen. Es gibt ein An- und Versammlungsverbot am 31. Dezember und 1. Januar. Ob Feuerwerk möglich sein wird, ist noch offen.

