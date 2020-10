Weil kündigt Beherbergungsverbot für Touristen aus Risikogebieten an

Hannover

Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) hat ein Beherbergungsverbot in Niedersachsen für Touristen aus deutschen Risikogebieten angekündigt. Weil verwies auf die steigenden Corona-Infektionszahlen und die damit veränderte Lage. Der Anstieg „hat einen exponentiellen Charakter“, sagte der Ministerpräsident am Donnerstag in einer Erklärung zu Beginn der Landtagssitzung.

In einer neuen Verordnung werde die Landesregierung daher das Verbot einführen, Touristen aus inländischen Risikogebieten zu beherbergen, sagt Weil. Als Risikogebiet gelten Städte oder Kreise, in denen die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet innerhalb von sieben Tagen über 50 liegt. Wann genau das Verbot in Kraft treten werde, lies der Ministerpräsident offen.

Weil kündigte weitere finanzielle Hilfen für die Tourismusbranche und das Hotelgewerbe an, sofern dies „notwendig“ sei.

Auch Emsland ist Risikogebiet

In Niedersachsen haben die Gesundheitsämter am Donnerstag nach HAZ-Informationen 320 neue Ansteckungen innerhalb eines Tages gemeldet. Das ist der höchste Anstieg seit April. Zu den Risikogebieten in Niedersachsen gehört neben dem Landkreis Vechta demnach jetzt auch der Landkreis Emsland. Die Stadt Delmenhorst steht kurz davor.

Urlaub nur mit negativem Coronatest

In einer Telefonkonferenz der Länder und des Bundeskanzleramtes hatten die Chefs der Staatskanzleien am Mittwoch erörtert, wie sich die Länder gegenüber Gästen verhalten sollen, die aus Gebieten mit zu hohen Infektionszahlen kommen. Dabei erklärte sich die Mehrzahl der Länder zu einer Regelung bereit, nach der Touristen ihren Urlaub nur dann antreten dürfen, wenn sie einen negativen Corona-Test vorlegen können, der nicht älter sein darf als zwei Tage.

Niedersachsen, Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen wollten sich in diesem Punkt zunächst nicht anschließen. Am Donnerstag teilte Weil nun mit, dass sich die Landesregierung darauf geeinigt habe, dem Ergebnis der Schaltkonferenz zu folgen.

Von Nadine Wolter und Marco Seng