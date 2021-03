Weil stellt Daniela Behrens als neue Sozialministerin vor

Hannover

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat am Dienstagvormittag das Kabinett darüber informiert, dass Daniela Behrens Nachfolgerin der am Montag aus gesundheitlichen Gründen zurückgetretenen Sozialministerin Carola Reimann werden soll. „Ich freue mich sehr,“ sagte Weil, „dem Landtag mit Daniela Behrens eine hoch kompetente, politisch erfahrene und überzeugend auftretende Sozialministerin vorschlagen zu können.“ Der Ministerpräsident nannte Behrens mit Blick auf ihre frühere Arbeit als Staatssekretärin im niedersächsischen Wirtschaftsministerium eine „Leistungsträgerin“ und lobte vor allem ihre Kommunikationsfähigkeit, die in der Corona-Pandemie noch auf Monate besonders wichtig sei. Am Freitag will Weil den Landtag in einer Sondersitzung bitten, der Ernennung zuzustimmen.

Daniela Behrens war von Februar 2013 bis Mai 2017 Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr des Landes Niedersachsen. Aktuell ist sie Leiterin der Abteilung IV - Gleichstellung im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Berlin. Behrens ist Diplompolitologin und hatte bereits zahlreiche unterschiedliche politische Ämter inne. Von Februar 2008 bis Februar 2013 war sie Abgeordnete im niedersächsischen Landtag. Behrens lebt in Niedersachsen in der Gemeinde Beverstedt im Kreis Cuxhaven.

Weil: „Ich kenne Frau Behrens schon lange und schätze sie sehr. Ich habe in der letzten Legislaturperiode ausgesprochen gerne und vertrauensvoll mit ihr zusammengearbeitet. Niedersachsen bekommt mit Daniela Behrens in schwierigen Zeiten eine hoch engagierte, durchsetzungsstrake Frau an der Spitze des aktuell so besonders wichtigen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung.“

Von HAZ