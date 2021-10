Hannover

Die nächste Landtagswahl in Niedersachsen wird am 9. Oktober stattfinden. Darauf haben sich die Regierungsfraktionen von SPD und CDU nach HAZ-Informationen geeinigt. Das Landeskabinett werde am Dienstag einen entsprechenden Vorschlag beschließen, hieß es am Montag. Die rot-schwarze Koalition in Hannover sei fest entschlossen, die gesamte Wahlperiode von fünf Jahren zu regieren, hieß es. Die Vorgängerregierung, die Ministerpräsident Stephan Weil 2013 mit einer Einstimmen-Mehrheit von SPD und Grünen geschmiedet hatte, war schon ein Jahr vor dem Ende der fünfjährigen Wahlperiode zerbrochen, weil die Abgeordnete Elke Twesten 2017 von den Grünen zur CDU-Fraktion gewechselt war.

Die ersten Plakate hingen bereits

Der Ärger über Twestens Abgang verschaffte den Sozialdemokraten 2017 im Oktober 2017 einen Stimmenzuwachs, sodass sich die SPD mit 36,9 Prozent der Stimmen vor die CDU setzte (33,6 Prozent). Weil hat bereits angekündigt, 2022 noch einmal zu kandidieren – voraussichtlich gegen seinen derzeitigen Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU), dessen Konterfei bereits im jüngsten Kommunalwahlkampf plakatiert worden ist.

Von Michael B. Berger