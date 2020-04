Weil und Althusmann fordern „Öko-Abwrackprämie“ für Autos

Hannover

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) fordern zur Stärkung der Automobilindustrie in der Corona-Krise eine Art ökologischer Abwrackprämie. „Vor allem der Umstieg auf umweltfreundliche Antriebe kann damit wesentlich beschleunigt und die Automobilindustrie im Strukturwandel unterstützt werden“, so Weil. Damit folgte Weil den Vorschlägen niedersächsischer Wirtschaftsvertreter.

Die Autobranche habe eine Schlüsselstellung, wenn es darum gehe, die Wirtschaft in Deutschland wieder anzukurbeln, sagte Weil der HAZ. Nach der Weltfinanzkrise vor etwas mehr als zehn Jahren sei die 2009 eingeführte Abwrackprämie ein entscheidendes Instrument für das Comeback der deutschen Industrie gewesen.

Althusmann sagte der „ Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, er könne sich vorstellen, die Prämie von 6000 Euro beim Kauf eines Elektroautos befristet aufzustocken oder gar Anreize für den Kauf modernster Benziner oder Diesel zu setzen. Das diene gleichzeitig dem Klimaschutz.

Abkehr von den Klimazielen?

Gleichzeitig warb der CDU-Politiker mit Blick auf die Klimaziele für die Autoindustrie um Nachsicht der Europäischen Union. Wegen der Produktionsstopps in der Corona-Krise seien die EU-Vorgaben „voraussichtlich schwerer erreichbar“, sagte er. „Ich hoffe, dass die Europäische Union das erkennt. Die ohnehin angespannte Lage der gesamten deutschen Automobilindustrie und der gesamten Zulieferer noch weiter zu verschärfen, das wäre ein Brandbeschleuniger für den Industriestandort Deutschland.“ Die EU schreibt den Autobauern seit Jahresbeginn einen Höchstwert von 95 Gramm CO2 je Kilometer im Flottendurchschnitt vor. Bis 2030 soll diese Grenze weiter sinken, bei Verstößen drohen Milliardenstrafen.

Von einer Abkehr von den Klimazielen wiederum will Althusmanns Chef Weil dagegen nichts wissen. „Umgekehrt darauf zu setzen, die Erreichung von CO2 -Zielen zu strecken, dürfte auf der europäischen Ebene kaum durchzusetzen sein und würde hohe Investitionen der Unternehmen in Frage stellen“, sagte er der HAZ.

Autobauer fordern Prämie

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder hatte bereits am Donnerstag ein Automobil-Programm gefordert, das wie die Abwrackprämie 2009 den Autokauf ankurbeln solle. Am Wochenende sprangen ihm die Autobauer VW und BMW bei: „Wir sehen in einer Innovationsprämie eine doppelte Chance: Sie kann als Konjunkturmaßnahme die Wirtschaft ankurbeln und gleichzeitig den Umstieg der Kunden auf klimaschonende Technologien beschleunigen“, sagte BMW-Vorstandschef Oliver Zipse der Deutschen Presse-Agentur. So könne man wirtschaftliche Erholung mit wirksamem Klimaschutz kombinieren, „anstatt beides gegeneinander auszuspielen“.

