Hannover

Die rasant steigenden Corona-Infektionszahlen bremsen nun wieder zunehmend den Reiseverkehr in Europa aus. Die Bundesregierung stuft inzwischen Regionen in jedem zweiten EU-Land als Risikogebiet ein und warnt vor Reisen dorthin. Niedersachsens Landesregierung und die Wirtschaft reagierten besorgt auf die Entwicklung. Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) forderte die Bürger auf, in den Herbstferien auf Reisen ins Ausland zu verzichten.

Weil : „Urlaub in Niedersachsen “

„Meine herzliche Bitte an alle Niedersachsen: Fahren Sie nicht in Corona-Risikogebiete, verzichten Sie möglichst ganz auf Reisen in andere Länder, wenn sie nicht ganz sicher sind, dass die Infektionszahlen dort sehr gering sind“, sagte Weil der HAZ. „Machen Sie Urlaub zu Hause oder gerne irgendwo in Niedersachsen.“ Damit tue man sich selbst und der Gesellschaft einen großen Gefallen und helfe mit, dass die Pandemie hier beherrschbar bleibe.

Ähnlich äußert sich auch Wirtschaftsminister Bernd Althusman ( CDU). „Angesichts zum Teil rasant steigender Infektionszahlen in Europa empfehle ich nachdrücklich, den Herbsturlaub anstatt im Ausland in Deutschland, besser noch: in Niedersachsen zu verbringen“, sagte Althusmann der HAZ. Wer hier bleibe, helfe, das Infektionsgeschehen gering zu halten, und unterstütze die heimische Tourismusbranche.

Hälfte der EU betroffen

Unter den Risikogebieten sind jetzt auch wieder Grenzregionen in Tschechien und Österreich. Außerdem kamen die Hauptstädte Dänemarks, Portugals und Irlands, sowie Gebiete in Frankreich, den Niederlanden, Kroatien, Slowenien, Rumänien und Ungarn hinzu. Damit sind nun Regionen in 14 von 27 EU-Staaten zumindest teilweise wieder betroffen. Spanien wurde schon vor Wochen sogar komplett als Risikogebiet ausgewiesen.

In Europa gilt für alle Risikogebiete auch eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts. Reisende, die von dort zurückkehren, müssen sich 48 Stunden vor oder nach der Einreise auf Corona testen lassen und dann in Quarantäne bleiben, bis das Ergebnis da ist.

Arbeitgeber warnen

Auch die Arbeitgeber warnen vor Risikoreisen. „Beschäftigte, die bewusst in Risikogebiete fahren, haben keinen Anspruch auf Erstattung der durch die Quarantäne entstehenden Verdienstausfälle“, sagte, Volker Müller, Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN). „Mittlerweile sollte allen klar sein, dass sie sich vor Auslandsreisen über die aktuellen Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes informieren.“

Der Deutsche Reiseverband ( DRV) sprach von einer sehr schwierigen Situation für Veranstalter und Reisebüros und appellierte an die Politik, vorsichtig mit Reisewarnungen zu sein. „Eine Reise ist nicht per se gefährlicher als eine Fahrt in der S-Bahn“, sagte DRV-Sprecherin Kerstin Heinen. Es komme auf das Verhalten an. „Es spricht gar nichts gegen Urlaub in den Herbstferien“, sagte Heinen.

Griechenland noch möglich

„Das betrifft uns schon“, sagte Susanne Stünckel vom Reiseveranstalter Tui zu den neuen Reisewarnungen. Allerdings gebe es Ziele wie Griechenland, die Türkei und Portugal, wohin man noch problemlos reisen könne. Stünckel verwies darauf, dass die pauschale Reisewarnung für rund 160 Länder am 30. September enden soll. „Es kommt darauf an, wie es dann weitergeht.“

Von Marco Seng