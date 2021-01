Hannover

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) sieht die Politik in der Pflicht, bald den Menschen eine Antwort darauf zu geben, wie es nach der Verhängung des jüngsten Lockdowns in der Corona-Krise weitergehen soll. „Viele Menschen fragen mit Recht: Wie soll es eigentlich weitergehen? Aus meiner Sicht ist es die Pflicht der Politik, auf diese Frage eine Antwort zu geben“, sagte Weil am Mittwoch der HAZ.

Daniel Günther ist schon vorgeprescht

Am Dienstag hatte der schleswig-holsteinische Regierungschef Daniel Günther ( CDU) als erster Ministerpräsident ein Lockerungs-Szenario vorgestellt, das sich an einzelnen Inzidenzwerten orientiert.

Die niedersächsische Landesregierung arbeite an der Klärung dieser Frage noch intern, sagte Weil. „Dabei geht es um unterschiedliche Szenarien. Nüchtern betrachtet, kann sich die Situation weiter verbessern, aber auch wieder verschlechtern. Für beide Fälle muss unsere Gesellschaft vorbereitet sein“, sagte Weil.

