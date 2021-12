Hannover

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie sieht sich die Ärzteschaft in Niedersachsen durch die Bundesregierung ausgebremst. Die niedersächsische Ärztekammer forderte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auf, sofort alle staatlich zugelassenen Ärzte in die Corona-Impfkampagne und beim Boostern einzubeziehen. Kritik gibt es zudem an unzuverlässigen Impfstoff-Lieferungen.

„Die Impfkampagne in Deutschland muss mit Blick auf die Omikron-Variante nochmals intensiviert und gesteigert werden“, sagte die Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, Martina Wenker, der HAZ. Die Ärzte stünden dafür bereit, würden aber durch bürokratische Hürden behindert. Wenker forderte Lauterbach auf, umgehend die Corona-Impfverordnung des Bundes zu ändern. Alle approbierten Humanmediziner, also auch alle angestellten Ärzte in den Krankenhäusern und Ärzte im Ruhestand müssten eigenständig impfen dürfen.

Zwei Drittel der Ärzte darf nicht impfen

Laut Wenker dürfen zwei Drittel der Ärzteschaft auch zukünftig nicht selbstständig impfen, da sie nicht nur geeignete Räumlichkeiten für die Impfungen vorweisen müssten wie Zahnärzte, Tierärzte und Apotheker. Die Ärzte müssten zusätzlich eine eigene Praxis betreiben. „Das ist faktisch eine Ungleichbehandlung derjenigen Berufsgruppe, welche das Impfen von Menschen bereits in Aus- und Weiterbildung gelernt hat“, kritisierte Wenker. Es könne nicht länger sein, dass nur etwa ein Drittel aller Ärzte – die eine eigene Praxis hätten – impfen dürften, aber zukünftig ausnahmslos alle Apotheker, Tierärzte und Zahnärzte.

Nach Angaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) impfen demnach 84.000 Vertragsärzte in Deutschland. Bei insgesamt 530.000 Ärzten in Deutschland, von denen 409.000 noch berufstätig seien, sei dies „maximal steigerungsfähig“, wenn der Vorbehalt einer eigenen Praxis als Grundlage für Corona-Impfberechtigung von Ärzten vom Bundesgesundheitsministerium zügig abgeschafft werden würde. Im Freiwilligenregister der Ärztekammer Niedersachsen seien 4500 Ärzte verzeichnet, die niedergelassene Kollegen bei der Impfkampagne unterstützen könnten. „Wir Ärztinnen und Ärzte haben das Impfen und die Übernahme der Impfverantwortung gelernt“, sagte Wenker.

Lieferengpässe bei Impfstoff beheben

Die Ärztekammer-Chefin forderte außerdem Bund und Länder auf, endlich die Lieferengpässe bei der Impfstoffverteilung zu beheben. Etliche niedergelassene Ärzte müssten immer noch täglich bereits einbestellte Patienten wegen Impfstoffknappheit vertrösten und umdisponieren. „Wir fordern tagesaktuell planbar und ausreichend verfügbare Impfstoffe und endlich die gesetzliche Möglichkeit für alle Humanmediziner, die dringend notwendige Impfkampagne fachlich kompetent zu forcieren“, sagte Wenker.

Von Marco Seng