Wenzel will in den Bundestag – Niedersachsens Ex-Umweltminister kandidiert in Cuxhaven

Ein prominenter Grüner will im kommenden Jahr die Landtagsfraktion verlassen. Stefan Wenzel strebt eine Bundestagskandidatur in Cuxhaven an – obwohl er bei Göttingen wohnt.