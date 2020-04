Hannover

Politiker und Landwirte in Deutschland befürchten, dass es infolge der Corona-Krise zu einer Verknappung von Obst und Gemüse kommen könnte. In einem Brandbrief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) haben Unionspolitiker daher eine Lockerung der Einreisebeschränkungen für Saisonarbeitskräfte aus Rumänien und anderen EU-Mitgliedsstaaten gefordert. „Wir brauchen eine Lockerung auf Bundesebene“, sagte auch Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) am Mittwoch in Hannover.

Spezialkräfte für die Obsternte nötig

Otte-Kinast appellierte dabei vor allem an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Man müsse darüber nachdenken, Kontingente von Erntehelfern ins Land zu lassen. Allein für die Obsternte würden in Niedersachsen in den kommenden Monaten Zehntausende Spezialkräfte aus dem Ausland benötigt. Angesichts der Probleme bei der Ernte und der ausbleibenden Versorgung aus südeuropäischen Ländern rechnet die Ministerin damit, dass es zu Engpässen bei der Versorgung mit Obst und Gemüse kommt „Wenn es knapp wird, werden auch die Preise steigen“, sagte Otte-Kinast. Zuvor hatte auch Bauernpräsident Joachim Rukwied erklärt, dass es voraussichtlich zu einer Verknappung von Obst und Gemüse in Deutschland kommen werde.

Fiebertests im Fahrzeug

Die Landwirte müssten in den nächsten Tagen entscheiden, welche Obst- und Gemüsesorten noch angebaut und geerntet werden könnten, daher sei keine Zeit zu verlieren, heißt es in dem Schreiben der Arbeitsgruppe Ernährung und Landwirtschaft der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, das auch an Seehofer und Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) gerichtet ist. Das Einreiseverbot für Saisonarbeitskräfte müsse unverzüglich aufgehoben werden.

Durch Fiebertests im Fahrzeug und die Einrichtung besonderer Fahrspuren an den Grenzen könne sichergestellt werden, dass diese Arbeitskräfte die Betriebe „ohne weitere Berührung und ohne Zeitverlust erreichen können“. Möglicherweise könnten die Erntehelfer auch am Arbeitsplatz auf das neuartige Coronavirus getestet werden.

„Wir können die Bauern nicht hängen lassen“

Seehofer hatte am Mittwoch vergangener Woche im Kampf gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie ein Einreiseverbot für Saisonarbeiter angeordnet. Die Regelung gilt für die Einreise aus Drittstaaten, aus Großbritannien, für EU-Staaten wie Bulgarien und Rumänien, die nicht alle Schengen-Regeln vollumfänglich anwenden, sowie für Staaten wie Österreich, zu denen Binnengrenzkontrollen vorübergehend wieder eingeführt worden sind.

„Wir müssen eine Lösung finden, wir können die Bauern hier nicht hängen lassen“, sagte Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner. Bereits anwesende Arbeitskräfte dürften deshalb statt 70 künftig 115 Tage in Deutschland bleiben.

Lesen Sie auch

Erste Spargelbauern setzen freiwillige Helfer ein

Von Volker Goebel und Anne-Beatrice Clasmann