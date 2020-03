Hannover

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ist kein Freund großer Gefühlswallungen. Am liebsten hat der Sozialdemokrat, für den Gelassenheit die erhabenste Eigenschaft eines Niedersachsen ist, wenn er sich die Dinge in Ruhe anschaut, bevor er langsam nach vorn tritt. Doch mit der Weil’schen Ruhe ist es jetzt vorbei. Das Coronavirus treibt auch ihn um und an. Am Freitag, es ist ein 13., ist er sogar mit drei Ministern vor die Presse getreten, um zu verkünden, dass in Niedersachsen das öffentliche Leben für mindestens einige Wochen „heruntergedimmt“ werden müsse. Um der Gesundheit aller willen. Zur Eindämmung des unheimlichen Virus. Besonders glücklich hat Weil dabei nicht ausgesehen.

Erst mal abgewartet

Spätestens seit Dienstag ging auch in Niedersachsens Regierungskreisen die Forderung um, dass mehr geschehen müsse, auch wenn die Corona-Fallzahlen gegenüber anderen Bundesländern noch vergleichbar gering ausfielen. Doch Weil und seine Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) zögerten noch, etwa ein Veranstaltungsverbot für mehr als 1000 Teilnehmer auszusprechen wie die Nachbarn in Kiel. Auch an einen vorgezogenen Ferientermin für die Osterferien oder an ein Schließen von Kindertagesstätten wollte Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) erst nicht heran, obwohl der Koalitionspartner und vereinzelt auch SPD-Politiker drängten. Bloß nichts überstürzen, immer die wirtschaftlichen Folgen im Auge und die regionalen Besonderheiten berücksichtigen, hieß die Devise.

Und selbst am Donnerstag, als in einzelnen Schulen bereits das kommende Schulfrei verkündet wurde und Agenturen wie auch diese Zeitung verkündeten, dass der Krisenstab des Landes eine baldige Schulschließung empfohlen habe, blieb die Regierungszentrale auf Tauchstation. Und machte sich lieber auf die Suche nach den „Durchstechern“, statt zu verkünden, was im Grunde geplant sei. Derweil brachen die Internetseiten von Regierung und Medien durch Anfragen besorgter Bürger zusammen.

Zwischen Zu-viel-tun und Nichtstun

Am Freitag nun mit dem geplanten großen Auftritt die Klarheit: Kindertagesstätten und Schulen werden für mehr als einen Monat geschlossen, Altenheime und Krankenhäuser bleiben künftig besuchsfrei, die Geisteswelt an Universitäten und Theatern zieht sich ans Lesepult zurück, und auch die Bürger sollten allzu viele Sozialkontakte meiden, so gut es geht. Kritik an der Krisenkommunikation der vergangenen Tage wies Weil mit einem leicht angesäuerten Lächeln zurück. Er halte überhaupt gar nichts davon, die Dinge „rauszuhauen“, bevor man sich nicht über die Beantwortung vieler Fragen Gedanken gemacht habe. „Ich habe ein großes Interesse daran, dass wir weder in die eine Richtung noch in die andere Sonderwege einschlagen“, sagte Weil und meinte damit wohl die Wahl zwischen Zu-viel-Tun (Panik auslösen) und Nichtstun (Gesundheit gefährden). Er warte lieber ab. Im übrigen habe man sich auf der Ministerpräsidentenkonferenz auch mit anderen Bundesländern abstimmen wollen.

FDP : Spät, aber richtig entschieden

Mit seinem Schritt nach vorn hat Weil die kritischen Gemüter in Hannover beruhigt. Die oppositionelle FDP lobte, die Regierung habe spät, aber am Ende richtig entschieden. „Zukünftig würde ich mir allerdings von der Landesregierung eine deutlich bessere und stringentere Kommunikation in solchen Krisensituationen wünschen, um die ohnehin schon große Verunsicherung unter den Bürgerinnen und Bürgern nicht noch weiter zu steigern“, merkte FDP-Landtagsfraktionschef Stefan Birkner an. Die designierte Grünen-Landtagsfraktionschef Julia Willie Hamburg meinte, dass die Notfallbetreuung für Kinder von Eltern in „wichtigen Berufen“ allen anderen Eltern nicht weiterhelfe. „Auch diese dürfen nicht allein gelassen werden, wenn sie jetzt kurzfristig mehr Urlaub nehmen müssen.“ Hier müsse der Staat möglicherweise für bezahlte Urlaubstage aufkommen. SPD und CDU lobten, nicht überraschend, die Landesregierung für ihr überlegtes Handeln. Schließlich sind sie ja in der Regierung.

Noch längst nicht ausgestanden

Dass die Krise mit den angekündigten Ausfallmonaten nicht ausgestanden ist, weiß auch Regierungschef Weil. Nach Einschätzung von Wissenschaftlern könne das Virus ein bis zwei Jahre grassieren. Vier Fünftel der Infizierten könnten „so gut wie gar nicht betroffen sein“, meinte der Regierungschef, während ein Fünftel der Bevölkerung mit „schweren Verläufen mit richtiger Intensität“ rechnen müsse. Deutschland habe aber mit den jetzt eingeleiteten Maßnahmen „realistische Chancen, relativ gut mit der Krise fertig zu werden“: „Wir können die Voraussetzung schaffen, dass viele Leben gerettet werden.“

Von Michael B. Berger