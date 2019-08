Wird Umweltminister Lies Deutschlands wichtigster Energie-Lobbyist?

Hannover

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies ( SPD) steht vor einem Wechsel nach Berlin in die Wirtschaft. Dem Sozialdemokraten liegt das Angebot vor, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft ( BDEW) zu werden – ein Amt, das derzeit noch von dem Freidemokraten Stefan Kapferer bekleidet wird. Nach Informationen der HAZ hat sich Lies noch nicht entschieden, ob er das Angebot annimmt. „Der Ministerpräsident hat ihn gebeten, sich bis Montag zu entscheiden“, bestätigte in Hannover auch Regierungssprecherin Anke Pörksen.

Zuvor hatte der „Spiegel“ eine Vorabveröffentlichung verbreitet, wonach Lies als Lobbyist in den Verband wechseln soll, in dem die Größen der Branche versammelt sind wie etwa RWE und Eon. Der bisherige Hauptgeschäftsführer Kapferer geht Ende des Jahres.

Der 52-jährige Diplomingenieur Lies ist seit Ende 2017 Landesumweltminister, zuvor im ersten Kabinett Weils war er Wirtschaftsminister Niedersachsens. Lies galt nach Ministerpräsident Stephan Weil als die Nummer Zwei in der SPD. Er war, bevor Weil Landesvorsitzender wurde, die Nummer Eins in der Niedersachsen-SPD, unterlag aber gegen den Hannoveraner in einem Mitgliederentscheid.

Von Michael B. Berger