Wird das umstrittene Outlet Center in Soltau doch vergrößert?

Der Streit um das Designer Outlet Center in Soltau (Heidekreis) geht in die nächste Runde. In der rot-schwarzen Landesregierung gibt es offenbar konkrete Überlegungen, nun doch eine Erweiterungen der Verkaufsfläche um 5000 Quadratmeter zuzulassen – auf dann insgesamt 15.000 Quadratmeter. Darüber sollen sich die Landtagsfraktionen von SPD und CDU trotz Bedenken in den eigenen Reihen einig sein. Doch in den umliegenden Landkreisen und Städten fürchten die Einzelhändler noch mehr Konkurrenzdruck durch ein anderthalb mal so großes Outlet. Die Widerstand formiert sich dabei über Parteigrenzen hinweg.

Ausnahmeregelung und Flächenbegrenzung

Das Center war 2008 von der damaligen schwarz-gelben Landesregierung genehmigt worden. Dazu war eine Ausnahmeregelung nötig, weil Outlets in Niedersachsen nur in der Nähe größerer Städte mit überregionaler Anziehungskraft erlaubt sind. Hannover, Hamburg und Bremen sind alle mehr als 70 Kilometer entfernt. Das Raumordnungsprogramm des Landes begrenzte die Verkaufsfläche allerdings auf 10.000 Quadratmeter. Daran hat sich trotz aller Proteste und Klagen des Investors gegen das Land bisher nichts geändert. Die Mutschler-Gruppe hatte eine Verdopplung auf 20.000 Quadratmeter gefordert.

15.000 Quadratmeter als Kompromiss?

Doch jetzt ist Bewegung in die Sache gekommen, weil sich die Koalition offenbar mit dem Antrag der Stadt Soltau und des Investors auf eine so genannte Zielabweichung im Raumordnungsprogramm anfreunden kann. Im Kern sieht dieser Plan vor, dass das zuständige Agrarministerium einer Begrenzung der neuen Fläche des Outlet auf 15.000 Quadratmeter zustimmt und der Rechtsstreit zwischen Investor und Land beigelegt wird. „Die Stadt Soltau hat einen Antrag auf ein neues Zielabweichungsverfahren angekündigt“, sagte Ministeriumssprecherin Natascha Manski der HAZ. Wenn dieser Antrag vorliege, müsse sich das Ministerium damit befassen.

Kreis und Kammern müssen zustimmen

Es gibt allerdings weitere Hürden: die umliegenden Landkreise sowie Industrie- und Handelskammern müssten zustimmen. Und danach sieht es im Moment nicht unbedingt aus. Lüneburges Oberbürgermeister Ulrich Mädge ( SPD) sprach von einem „falschen Signal“ aus Hannover und kündigte rechtlichen Widerstand an. Als ob es der Einzelhandel es in den Innenstädten der Region Nordost nicht schon schwer genug hätte, erklärte Mädge. Kritik kam auch aus der CDU. Für die gesamte Region wäre die Erweiterung mit weiteren Verlusten verbunden, sagte der Landtagsabgeordnete Heiner Schönecke. Es seien schon jetzt Kaufkraftabflüsse aus Winsen, Lüneburg und Buchholz spürbar.

Grüne: Lokaler Handel wird geschwächt

Die Grünen im Landtag warnten davor, dass der lokale Handel bei einer Erweiterung deutlich geschwächt werde. „Der Schutz der Innenstädte muss oberste Priorität haben“, forderte der Abgeordnete Detlev Schulz-Hendel. Andernfalls müsse die Landesregierung die Verantwortung für das Aus vieler Einzelhandelsgeschäfte in der Region übernehmen. Die Grünen verweisen darauf, dass ihr Agrarminister Christian Meyer in seinen letzten Amtstagen 2017 einen Antrag auf Verdopplung der Verkaufsfläche abgelehnt habe – zum Schutz der umliegenden Innenstädte.

Kritik an Minister Althusmann

Die Grünen sehen vor allem Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) und Agrar-Staatssekretär Rainer Beckedorf als treibende Kräfte hinter dem „Zielabweichungsverfahren“. Beiden hatten in der Vergangenheit häufig mit Investorin Sylvie Mutschler telefoniert oder sich mit ihr getroffen. Das hat das Agrarministerium in der Antwort auf eine Grünen-Anfrage im Landtag bestätigt. Im vergangenen Jahr hatte Althusmann eine Erweiterung noch abgelehnt. Das Wirtschaftsministerium winkt ab: zuständig sei das Agrarressort.

Von Marco Seng