Braunschweig

„Wie kann ich helfen? Was muss die Politik für Sie tun?“ Das fragt Bernd Althusmann alle, die er an diesem Tag trifft: Maschinenbauer, Gründer, Einzelhändler. Die meisten Unternehmen brauchen finanzielle Hilfe. „An Geld mangelt es nicht“, sagt der Wirtschaftsminister. 120 Millionen Euro hat er für die Gastronomen im Gepäck, 50 Millionen Euro kann er den Start-ups im Land bieten.

„Manche werden vielleicht nicht überleben“

Die niedersächsische Wirtschaft leidet immer noch schwer unter der Corona-Krise. Althusmann nutzt die Sommerpause, um sich in Braunschweig über Sorgen und Nöte der Betroffenen zu informieren. Der Minister will Mut machen – räumt aber ein, dass die Milliarden von Bund und Land nicht jeden Betrieb retten können. „Manche werden es vielleicht nicht überleben“, sagt Althusmann. Darauf müsse man sich einstellen.

Anzeige

Die Braunschweiger Innenstadt wirkt durchaus belebt während des Rundgangs, die Geschäfte sind trotzdem teilweise leer. Abstandsregeln und Maskenpflicht verunsichern offenbar immer noch viele Kunden und hemmen die Kauflust. Das lässt sich in Braunschweig auch messen, denn das Stadtmarketing erfasst die Frequenzen an sieben Standorten digital. Demnach lagen die Besucherzahlen im Juni noch um 26 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Außerhalb der Geschäftszeiten beträgt das Minus etwa 44 Prozent, weil viele Veranstaltungen ausfallen.

Weitere HAZ+ Artikel

Einsparungen befürchtet

„Es gibt viele Kunden, die sich nicht in die Stadt trauen“, sagt Joachim Wrensch, Geschäftsführer der Buchhandlung Graff. Der Onlinehandel erziele doppelt so hohe Umsätze wie in normalem Zeiten. Wrensch kritisiert die Mehrwertsteuersenkung, die mehr Arbeit als Nutzen bringe. Er habe „große Angst“, dass nach so vielen Zuschüssen nun an der Sparschraube gedreht werde. Bei den Bibliotheken oder den Kulturetats dürfe nicht gespart werden, appelliert der Buchhändler an Althusmann.

Auch die Gastronomen, Diskothekenbesitzer und Schausteller haben Wünsche. Die Vorgabe „Das geht gar nicht“ für Feste müsse aus der niedersächsischen Corona-Verordnung gestrichen werden, fordert Stefan Franz, Vorsitzender der Schaustellergesellschaft. Man habe bereits ein Hygienekonzept erarbeitet. Franz warnt vor schwerwiegenden Folgen, falls auch Weihnachtsmärkte und Karneval verboten werden. „Da braucht man jetzt Fingerspitzengefühl.“ Mehr als Geld und gute Wort kann Althusmann hier nicht anbieten. Dass Clubs weiter geschlossen bleiben müssen – daran lässt der Minister keinen Zweifel.

Schub für Digitalisierung

Etwas besser sieht es da schon für die Jungunternehmer in einem öffentlich geförderten Start-up-Zentrum aus. Ihnen verspricht Althusmann neben den Millionen für neue Geschäftsideen auch eine schnellere Bearbeitung von Anträgen durch die Genehmigungsbehörden. „Start-ups können dieses Land krisenfester machen“, sagt er.

Wie die Corona-Krise den Strukturwandel in der Industrie begünstigt, erfährt Althusmann bei der Braunschweigischen Maschinenbauanstalt (BMA). „Uns hat es ziemlich erwischt in Russland“, erklärt Vorstandssprecher Dirk Steinbrink. Der BMA-Betrieb in Woronesch sei von den Behörden einfach abgeschlossen worden. Aber auch das sagt Steinbrink: „Das Coronavirus hat uns bei der Digitalisierung nach vorne katapultiert.“ Althusmann hört es gerne. Die Wirtschaft werde nach Corona eine andere sein als noch 2019, sagt der Minister.

Von Marco Seng