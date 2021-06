Wirtschaftsminister Althusmann wirbt fürs Homeoffice

Hannover

In der Corona-Pandemie hat sich die Zahl der Menschen, die im Homeoffice arbeiten, in Niedersachsen nach einer neuen Studie mehr als verdreifacht – und das, heißt es weiter, bei hoher Arbeitszufriedenheit und Produktivität. 41 Prozent der Beschäftigten könnten sich vorstellen, in Zukunft mindestens die Hälfte der Zeit von zu Hause aus zu arbeiten, teilte die Krankenkasse DAK-Gesundheit am Dienstag mit. Hinzu kämen 10 Prozent, die fast gar nicht mehr ins Büro wollten. Die Kasse hatte 1000 erwerbstätige Menschen vor und während der Corona-Krise befragt.

Manche sind sogar produktiver

82 Prozent der Männer und Frauen im Homeoffice sagten laut Studie, dass sich grundsätzlich dafür geeignete Aufgaben zu Hause genauso gut erledigen ließen wie am Arbeitsplatz in der Firma. Auch nach Monaten der Arbeit zu Hause sei eine Mehrheit mit diesem Modell weiterhin sehr zufrieden: Fast sechs von zehn empfänden sich sogar als produktiver und nähmen die Arbeit angenehmer wahr als im Büro. Dabei schätzten viele Beschäftigten vor allem den Zeitgewinn, weil der Weg zur Arbeit wegfalle. Auch ließen sich die Aufgaben gezielter über den Tag verteilen sowie Beruf und Familie besser miteinander vereinbaren.

Lesen Sie auch Homeoffice in Niedersachsen: Fast ein Drittel der Beschäftigen arbeitet zu Hause

Von einer Homeoffice-Pflicht hält der Minister nichts

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) fordert, dass die Firmen auch nach der Corona-Epidemie verstärkt die Arbeit im Homeoffice ermöglichen. „Es spricht sehr viel dafür: der Klimaschutz, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Zudem haben viele Arbeitnehmer während der Coronazeit gute Erfahrungen damit gemacht. Auf der anderen Seite haben auch viele Arbeitgeber Vertrauen in hybride Arbeitsformen gewonnen“, sagte Althusmann am Dienstag der HAZ: „Eine der Lehren aus Corona lautet: Homeoffice hat sich vielfach bewährt und sollte dort, wo es die Betriebsabläufe zulassen, praktiziert werden.“ Derzeit nutzen nach Althusmanns Worten über 30 Prozent der Beschäftigten in Niedersachsen diese Möglichkeit, während es vor Corona nur rund 12 Prozent gewesen seien. „Diese 30 Prozent könnten für uns eine erste Zielmarke sein“, sagte der CDU-Politiker.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gleichzeitig sprach sich Niedersachsens Wirtschaftsminister aber gegen eine Homeoffice-Pflicht aus, wie es sie seit 2015 in den Niederlanden gebe. Ein Rechtsanspruch auf einen Homeoffice-Platz würde die Betriebe überfordern, in manchen Bereichen wie der Produktion etwa sei Homeoffice nicht möglich. Zudem hätten viele Menschen auch das Bedürfnis, aus dem eigenen Haus zu gehen und mit anderen zu arbeiten. Die meisten bevorzugten einen Mix der Arbeitsformen. In den meisten europäischen Ländern gebe es daher so einen Rechtsanspruch nicht. „Aber über Betriebsvereinbarungen sollte flexibles, mobiles Arbeiten stärker als vor Corona ermöglicht werden“, sagte Althusmann. Der Umgang mit der Viruskrankheit habe in Sachen Homeoffice die Republik „in Jahresschritten nach vorne katapultiert“. „Wir werden unsere Arbeitszeitregelungen und Arbeitsschutzregelungen anpassen und mit den Gewerkschaften darüber reden müssen“, sagte Althusmann. Zum 1. Juli läuft die wegen der Coronagefahr verordnete Pflicht zum Homeoffice aus.

Von Michael B. Berger