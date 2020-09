Hannover

Wie viele Wölfe kann Niedersachsen aushalten? Wenn es nach CDU, FDP und AfD geht, ist diese Grenze längst überschritten. Und auch in der SPD wird nach Angriffen von Wolfsrudeln auf Pferde und Rinder der Ruf nach einer Obergrenze lauter. Umweltminister Olaf Lies ( SPD) spricht sich für das französische Modell aus. Im Nachbarland wird der Bestand reguliert, um die Zahl von von 500 Alttieren nicht zu überschreiten.

Obergrenze für Wölfe

„Ich habe sehr für das französische Modell geworben“, sagte Lies am Dienstag im Landtag in einer Debatte über Gefahren für das Pferdeland Niedersachsen durch Wölfe. In Niedersachsen könne er sich nicht mehr als 500 Wölfe insgesamt vorstellen, sagte Lies später der HAZ. Das wären etwa 100 Alttiere. Derzeit gebe es 75 Alttiere im Land. „Der Wolf ist und bleibt hier in Niedersachsen“, sagte Lies. Es müsse aber eine Lösung gefunden werden, die auch der Weidetierhaltung gerecht werde.

„Der Wolf ist und bleibt hier in Niedersachsen“: Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD). Quelle: Ole Spata/dpa (Archiv)

Für die FDP ist die Lösung klar. „Der Wolf muss ins Jagdrecht, er muss in seinem Bestand reguliert werden und wir brauchen wolfsfreie Zonen“, sagte der FDP-Abgeordnete Hermann Gruppe in der Debatte. „Sie können nicht das ganze Land einzäunen.“ Mit seiner „hilflosen Untätigkeit“ setze Lies den Ruf des Pferdelandes Niedersachsen aufs Spiel. „In letzter Zeit häufen sich die Übergriffe auf Pony und auch große Pferde“, sagte Grupe. Die Menschen seien zunehmend verunsichert.

Internationale Pferdekunden

Nach Ansicht der AfD gibt es in Niedersachsen bereits doppelt oder dreifach so viele Wölfe wie möglich seien. „Es gibt keine Nutztiergattung mehr, die sicher ist vor Wölfen“, sagte der AfD-Politiker Stefan Wirtz. Der Wolf könne jeden Zaun überspringen. „Pferdeschutz ist auch Tierschutz“, sagte Wirtz. Ein Wolfsrevier sei da nicht möglich, wo es Nutztiere gebe.

Der CDU-Abgeordnete Frank Schmädecke erklärte, Niedersachsen sei darauf angewiesen, dass internationale Kunden ihre Pferde einstellten. Es gehe um Millionen Euro. „Eine hilflose Wolfspolitik gefährdet in der Tat das Pferdeland Niedersachsen“, sagte Schmädecke. Tiere, die auffällig sind, müssten zügig entnommen werden. Auch die CDU fordert eine Obergrenze für Wölfe. „Wollen wir in Zukunft auch die Jogger in der Eilenriede einzäunen, um sie vor Wölfen zu schützen?“ Schmädecke musste sich allerdings von der Opposition den Vorwurf gefallen lassen, dass die CDU an der Regierung beteiligt sei und selbst nichts unternehme.

Lieber um Zäune kümmern

„Bisher geplante Abschüsse sind rechtswidrig“: Grünen-Fraktionsvize Christian Meyer. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Auch die Grünen kritisierten die Wolfspolitik der schwarz-roten Koalition. Sie wollen aber eher die Wölfe schützen. Den Wolf ins Jagdrecht aufnehmen bringe gar nichts, weil er dann ganzjährig Schonzeit habe, erklärte Grünen-Fraktionsvize Christian Meyer. Die bisher geplanten Abschüsse seien zudem rechtswidrig. Meyer forderte Lies auf, sich lieber um Zäune und Entschädigungen für die Nutztierhalter zu kümmern.

Lies ist seit 2017 im Amt. Seitdem wurde bislang kein Wolf geschossen. Auch die monatelange Jagd auf den sogenannten Rodewalder Rüden blieb erfolglos. In den vergangenen Wochen hatten Wölfe in der Region Hannover und im Kreis Nienburg mehrere Pferde getötet. In Niedersachsen könnte es nach Prognosen im kommenden Jahr insgesamt 350 Wölfe geben.

Von Marco Seng