Hannover

Die explodierenden Mieten und Wohnungspreise sind nicht nur in Niedersachsen ein riesiges Problem. Vor allem in den Großstädten mangelt es an bezahlbarem Wohnraum. Über wirksame Gwegegenmaßnahmen ist jetzt ein Streikt entbrannt im Regierungslager. Das Land hatte im vergangenen Jahr angekündigt, dass bis zum Jahr 2030 mindestens 40.000 neue Sozialwohnungen gebaut werden sollen. Die SPD will dafür eine landeseigene Gesellschaft gründen, die selbst Mietwohnungen bauen soll – der Koalitionspartner CDU hält das für keine gute Idee und zeigt sich sichtlich verärgert.

„Eine Landeswohnungsbaugesellschaft ermöglicht es dem Land, selbst als Akteur beim Mietwohnungsbau aufzutreten und Menschen mit eigenen Wohnungen zu versorgen, die Schwierigkeiten auf angespannten Wohnungsmärkten haben“, sagte SPD-Landeschef Stephan Weil. „Bezahlbare Wohnungen in den Städten sind für viele Beschäftigte ein wichtiges Kriterium bei der Wahl des Arbeitsplatzes.“ Der Ministerpräsident bezeichnete den Verkauf der Landeswohnungsbaugesellschaft NILEG durch CDU und FDP im Jahr 2005 als „großen Fehler“. Die Folgen spürten Mieter sowie die betroffenen Kommunen bis heute.

Hilbers : Privates Kapital mobilisieren

Finanzminister Reinhold Hilbers ( CDU) erteilte dem SPD-Vorschlag eine Absage. Der Aufbau einer solchen Gesellschaft würde viel Zeit in Anspruch nehmen, für die Gesellschaft sei auch ein erhebliches Startkapital notwendig. „Es ist sehr viel effizienter und zielführender, landeseigene Mittel so zu verwenden, dass auch privates Kapital mobilisiert werden kann“, sagte Hilbers der HAZ. So könne am Ende ein sehr viel höherer Betrag für den Wohnungsbau und damit für zusätzliche Wohnungen zur Verfügung stehen.

Unterstützung bekommt die SPD von Gewerkschaften und Sozialverbänden. DGB-Landeschef Mehrdad Payandeh erklärte, es sei „richtig und wichtig“, dass sich die SPD für die Gründung einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft einsetze. „Es zeigt, dass die Zeit reif ist für eine Wende auf dem niedersächsischen Wohnungsmarkt. Die Landesregierung muss schnell handeln.“ Payandeh forderte die CDU auf, sich von ihrer „ideologischen Blockadehaltung“ zu verabschieden. CDU-Landtagsfraktionschef Dirk Toepffer ermahnte den DGB-Vorsitzenden daraufhin, „seine eigene parteipolitische Voreingenommenheit“ gründlich zu überdenken.

400 Millionen Euro für Wohnraumförderung

Auch die FDP hält eine Landesgesellschaft für den falschen Weg. „Es sind Lösungen gefragt, die schnell zu einer Verbesserung führen – beispielsweise, Neubauten zu erleichtern und günstiger zu machen“, sagte die Landtagsabgeordnete Susanne Schütz. Die Grünen sprachen sich dafür aus, als ersten Schritt, die mehrheitlich in Landesbesitz befindliche Niedersächsische Landgesellschaft (NLG) stärker für den Wohnungsbau zu nutzen.

Der Bedarf an zusätzlichen Wohnungen in Niedersachsen wird auf bis zu 400.000 geschätzt. Von den noch rund 75.000 Sozialwohnungen fallen viele demnächst aus der Mietbindung heraus. Als bezahlbare Miete gilt in Niedersachsen ein Quadratmeterpreis zwischen 6,10 und 7,50 Euro. Das Land will unter anderem 400 Millionen Euro aus dem Überschuss des Landeshaushaltes 2018 in die soziale Wohnraumförderung stecken. Davon sollen jährlich rund 4000 geförderte Sozialwohnungen gebaut werden.

Lesen Sie auch

Von Marco Seng