Hannover

Die teilweise tödlichen Angriffe von Wölfen auf Pferde in der Region Hannover und im Landkreis Nienburg in den vergangenen Wochen haben nicht nur Pferdehalter, sondern auch die Tourismuswirtschaft in Niedersachsen aufgeschreckt. Auch die Landespolitik sieht darin ein zunehmendes Problem. Die Forderungen nach Abschuss von Wölfen, die Pferde oder Rinder angreifen, werden lauter.

Lies : Einzelne Tiere schnell töten

„Wenn einzelne Wölfe sich auf das Jagen großer Huftiere spezialisieren oder spezialisiert haben, wird das zu einem Problem“: Olaf Lies (SPD), Minister für Umwelt, Bau und Energie in Niedersachsen. Quelle: Ole Spata/dpa

„Wenn einzelne Wölfe sich auf das Jagen großer Huftiere spezialisieren oder spezialisiert haben, wird das zu einem Problem, das nicht mehr mit Präventionsmaßnahmen zu beherrschen ist“, sagte Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies ( SPD) der HAZ. „Solche einzelnen Wölfe müssen daher so schnell wie möglich getötet werden, um eine Verstetigung und Weitergabe dieses für uns nicht hinnehmbares Jagdverhalten zu unterbinden.“ Ein flächendeckender Herdenschutz für alle Weidetiere sei aber nicht realisierbar, räumte Lies ein. Auch die notwendige Entnahme durch Jäger gestaltet sich vor Ort weiterhin schwierig.

„Die zunehmenden Wolfsangriffe auf Pferde und Ponys schaden dem Image vom Pferdeland Niedersachsen“, sagte der tourismuspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Axel Miesner, der HAZ. „Wer stellt schon sein Pferd in einer Region unter, in der mit Angriffen durch Wölfe zu rechnen ist? Wer verbringt denn die Reiterferien mit seinem Kind auf einem Hof, wenn man damit rechnen muss, dass das Lieblingspony in der Nacht von einem Wolf gerissen wird?“ Es müsse für den Wolf in unserer Kulturlandschaft klare Grenzen geben, forderte Miesner.

FDP : Wolf muss ins Jagdrecht

„Wenn sie Weidetiere angreifen, werden sie bejagt“: Der FDP-Landtagsabgeordnete Hermann Grupe. Quelle: Janna Silinger

Der FDP-Landtagsabgeordnete Hermann Grupe sagte, es sei eine neue „Eskalationsstufe“, wenn Wolfsrudel auch Jagd auf große Tiere wie Pferde oder Rinder machten. „Das ist schon beängstigend, wenn Wölfe auf solche Pferdeherden übergreifen.“ Die FDP fordere sei Jahren, dass der Wolf ins Jagdrecht kommen und der Bestand reguliert werden müsse. „Wenn sie Weidetiere angreifen, werden sie bejagt.“

Wölfe hatten zuletzt in Uetze (Region Hannover) ein Pony gerissen und ein Fohlen schwer verletzt. Obwohl das Areal durch Stacheldraht- und Elektrozäune gesichert war, konnten demnach mindestens zwei Wölfe die Tiere angreifen. Auch in Lehrte (Region Hannover) wurde ein Pony getötet. Im Juni hatte ein Wolfsrudel im Kreis Nienburg erstmals eine Herde ausgewachsener Pferde angegriffen und dabei zwei Jährlinge getötet. Ein Pferd starb auf der Weide, ein weiteres auf der Flucht vor den Raubtieren. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung hatte von einem „Albtraum für jeden Pferdehalter“ und einer „neuen Dimension“ von Wolfsangriffen gesprochen und die Politik zum Handeln aufgefordert.

Problem für Pferdeland ?

„Das könnte ein Problem für das Pferdeland und und den Tourismus in Niedersachsen werden“, sagte Hannovers Tourimuschef Hans Nolte der HAZ: „Ich sehe dies durchaus als Gefahr an.“ In der Corona-Zeit, in der die Destinationen auf Tourimus mit Abstand setzten, sei das besonders kontraproduktiv. Für Nolte ein zusätzliches Problem: Wölfe näherten sich immer mehr den Ballungszentren wie Hannover an. „Ich vertraue darauf, dass die Landesregierung die richtigen Schlüsse zieht“, sagte der Geschäftsführer der Hannover Marketing und Tourismus GmbH.

Der Landtag hatte im Juli beschlossen, den Pferdetourismus in Niedersachsen stärker zu fördern. Im August hatte das Wirtschaftsministerium die Tourismusregionen aufgefordert, mehr und einheitlich für den Reittourismus zu werben. Entsprechend versucht das Ministerium jetzt zu beschwichtigen. Wolfsübergriffe seien lokal begrenzt, eine grundsätzliche Beeinträchtigung der pferde- und reittouristischen Angebote in Niedersachsen lasse sich nicht erkennen, hieß es.

Von Marco Seng