Niedersachsen wirbt beharrlich damit, ein Pferdeland zu sein. Doch beliebtester Vierbeiner bleibt zwischen Ems und Elbe der Hund. Mitte Juli dieses Jahres waren nach Auskunft des zuständigen Landwirtschaftsministeriums in Niedersachsen 456.016 Hunde gemeldet – ein deutlicher Anstieg gegenüber den Vorjahren. Im Januar 2019 gab es noch 387.000 gemeldete Hunde, im Jahr 2018 waren es 347.500 Vierbeiner, während im Jahr davor knapp die 300.000er Marke überschritten worden war.

Nicht jeder Hund ist auch gemeldet

Manche Halter haben gleich mehrere Tiere, denn offiziell registriert waren im Juli dieses Jahres 380.363 Hundebesitzer. Der Besitz von Hunden ist zwar meldepflichtig, doch nicht jeder Hundebesitzer hält sich daran. Tierschützer schätzten die Zahl der nicht registrierten Tiere in unserem Bundesland auf mindestens 100.000.

In Niedersachsen sind in den vergangenen neun Jahren insgesamt 2065 Hunde auffällig geworden – und mussten sich einem Wesenstest unterziehen. Dies geht aus einer aktuellen Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der SPD-Abgeordneten Andrea Schröder-Ehlers hervor. Sie hatte gefragt, wie viele Tiere nach Inkrafttreten des niedersächsischen Hundegesetzes im Jahr 2011 als gefährlich eingestuft wurden.

Höchste Zahl gefährlicher Hunde in Goslar ermittelt

Unter den gefährlichen Tieren befanden sich übrigens keine Diensthunde, sondern nur Tiere, die privat gehalten werden. Die entsprechend eingestuften Tiere werden überwiegend auf dem Land gehalten, sie müssen einen Maulkorb tragen, auch weitere behördliche Auflagen sind möglich.

„Spitzenreiter“ in der Statistik bissiger Hunde waren der Landkreis Goslar und die Stadt Salzgitter, in denen 163 Hunde als gefährlich registriert wurden, gefolgt von den Landkreisen Peine mit 137 Hunden und Nienburg mit 133 Tieren. Der Landkreis Harburg (116), der Landkreis Emsland (111) und der Landkreis Hildesheim (110) folgen. Unter den Städten ragt Braunschweig mit 109 gefährlichen Tieren hervor, in der Stadt Hannover wurden nur 67 Hunde als gefährlich eingestuft.

Gefährliche Hunde dürfen, schreibt das Ministerium, außerhalb ausbruchssicherer Grundstücke nur angeleint ausgeführt werden und mit Beißkorb – und nur von dem Hundehalter persönlich oder mit geschultem Personal. In seltenen Fällen wurde die Einstufung als „gefährlich“ zurückgenommen, insgesamt nur 30-mal.

