Hannover

Zuletzt war es still geworden um den Göttinger Theologen Gerd Lüdemann, der an einer sehr schweren Krankheit litt und zu Pfingsten mit 74 Jahren gestorben ist, wie sein Verleger Dietrich zu Klampen jetzt mitteilte. Dabei hat der evangelische Wissenschaftler in den 90er Jahren großes Aufsehen erregt, als er an den Fundamenten des christlichen Glaubens rüttelte und mit akribischer Forschung darzulegen versuchte, dass schon die ersten Christen die Worten und Taten Jesu verfälscht und „übermalt“ hätten. Die christlichen Botschaften basierten letztlich auf Lügen.

Allmähliche Selbstradikalisierung

Von 1983 bis 1999 lehrte Lüdemann, der über die Zeltmission zum christlichen Glauben kam, das Fach Neues Testament an der Evangelischen Fakultät der Universität Göttingen. Mit 28 Jahren hatte der frühere Pietist seinen Doktortitel erworben, mit 31 Jahren war er habilitiert. Doch sein 1994 erschienenes Buch „Die Auferstehung Jesu – Historie, Erfahrung, Theologie“ brach radikal mit den herkömmlichen Lehrmeinungen. Die Auferstehung habe gar nicht stattgefunden, sondern entspringe lediglich einer Vision seiner Jünger. Mit der Akribie eines Schriftgelehrten zerlegte Lüdemann, der die Religionskritik des 19. Jahrhunderts wieder aufnahm, die bisher gängigen Theorien seiner theologischen Kollegen. Auch in der Auseinandersetzung mit der hannoverschen Landeskirche, die Lüdemann nicht mehr als theologischen Lehrer akzeptierte, radikalisierte er sich selbst, wie Buchtitel wie „Ketzer“ oder „Der große Betrug“ zeigten.

Die Kirche stellte ihn kalt

In den 90er Jahren füllte Lüdemann, den Kollegen als „aufklärerischen Fundamentalisten“ charakterisierten, Hör- und Kirchensäle und diskutierte vor hunderten Zuhörern seine Thesen, auch in Hannover. Anfangs drängte die empörte Kirchenleitung auf die Entlassung Lüdemanns aus dem Staatsdienst, was aber nicht gelang. Dafür bekam Lüdemann an der Theologischen Fakultät einen Sonderstatus und sollte nun „Geschichte und Literatur des frühen Christentums“ lehren – für die Prüfungen an der Theologischen Fakultät waren seine Veranstaltungen allerdings nicht mehr relevant. Gegen diese Kaltstellung ging Lüdemann juristisch vor – bis hin zum Bundesverfassungsgericht. Seine Verfassungsbeschwerde wurde allerdings 2008 zurückgewiesen. 2011 ging er in den Ruhestand.

Der abtrünnige Theologe, ein liebenswürdiger Herr, hinterlässt eine Frau, vier Töchter sowie elf Enkel.

Von Michael B. Berger