Hannover

Trotz sinkender Corona-Zahlen in Deutschland steigt die Sorge wegen der möglicherweise gefährlicheren Delta-Variante des Coronavirus. Äußerungen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), dass deswegen im Herbst und Winter an den Schulen voraussichtlich Maßnahmen wie Wechselunterricht oder Maskenpflicht notwendig seien, stoßen allerdings in Niedersachsen auf heftige Kritik.

Tonne: Spahns Äußerungen „nicht hilfreich“

„Wir alle müssen weiterhin vorsichtig sein und dürfen nicht übermütig werden, denn das Virus ist nicht weg“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) der HAZ. Das Wechselmodell, bei dem jeweils nur die Hälfte einer Klasse in der Schule präsent ist, könne aber durch Hygienekonzepte, Tests und verstärkte Impfungen vermieden werden. Tonne kritisiert ausdrücklich Spahns Äußerungen. „Es ist nicht richtig, auf diese Art und Weise Angst vor Schulschließungen zu schüren“, sagte der Minister. Den gerade wieder in Gang gekommenen Unterricht im Klassenverband nun infrage zu stellen, sei nicht hilfreich.

Niedersachsen auf einer Linie mit Kultusministerkonferenz

Tonne betonte, er selbst habe immer klar gesagt, dass das Ziel für Niedersachsen nach den Sommerferien voller Präsenzunterricht ist. „Dafür tun wir alles. Die derzeitige Infektionslage stimmt diesbezüglich auch optimistisch.“ Die Kultusministerkonferenz hat sich kürzlich ebenfalls auf eine solche Linie verständigt. Die Länder sind für Schulthemen zuständig.

„Die derzeitige Infektionslage stimmt optimistisch“: Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) beim Besuch in einer Berufsschule. Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Studie: Distanzlernen hatte „Effekt wie Sommerferien“

Eine Studie hat dem Distanzunterricht unterdessen ein schlechtes Zeugnis ausgestellt: Das Ergebnis solchen Lernens war Forschern der Universität Frankfurt zufolge „im Bereich der Effekte von Sommerferien“. Das gelte besonders für jüngere Schülerinnen und Schüler und solche aus ärmeren Elternhäusern. Die Wissenschaftler hatten das Homeschooling während der Corona-bedingten Schulschließungen im Frühjahr 2020 in Deutschland und anderen Ländern untersucht. „Die durchschnittliche Kompetenzentwicklung ist als Stagnation mit Tendenz zu Kompetenzeinbußen zu bezeichnen,“ sagte der an der Studie beteiligte Professor Andreas Frey.

Ministerium erarbeitet Aktionsplan

Ein Sprecher des niedersächsischen Kultusministers hob hervor, dass es sich um Beobachtungen zu Beginn der Pandemie handele. Vielerorts habe sich online-basiertes Lernen seitdem verbessert. „Die größte Herausforderung dabei war und ist es, alle Schülerinnen und Schüler zu erreichen und auch mitzunehmen“, sagte er. „Das gelingt nicht immer gleich gut.“ Vor diesem Hintergrund erarbeite das Ministerium einen Aktionsplan, um mögliche Lernrückstände, vor allem aber auch sozial-emotionale Defizite aufzuarbeiten, die bei Kindern in Lockdown-Zeiten entstanden sein können.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Präsenzunterricht angestrebt

In Berlin sagte Regierungssprecher Steffen Seibert, auch die Bundesregierung strebe einen vollen Schulbetrieb nach den Sommerferien an. „Geöffnete Schulen haben eine ganz hohe Priorität“, sagte er, verwies aber auch auf noch mögliche Corona-Risiken. Nicht zuletzt angesichts der ansteckenderen Delta-Virusvariante habe man es „nicht mit einer komplett vorauszusehenden Entwicklung zu tun.“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) schränkte am Montag in einer Diskussion beim „Tag der Industrie“ seine Aussage ein. Wechselunterricht werde nicht angestrebt. Es sei auch möglich, nach den Sommerferien im Klassenverband zu starten. Er nannte die inzwischen angebotenen Impfungen für Kinder ab 12 Jahre, regelmäßige Tests und je nach regionalen Infektionszahlen Masken als Wege, den Präsenzunterricht möglichst beizubehalten.

Von Gabriele Schulte