Sensationell muss Ursula von der Leyen schon kurz nach der Geburt gewesen sein. Zumindest hat es ihre Mutter Heidi Adele Albrecht so in Brüssel notiert. Tochter Ursula, am 8. Oktober 1958 geboren, sei ihr erstes Kind gewesen, „das sich nicht ins Leben hineinschreit, sondern von einem friedlichen Schlummer in den anderen gleitet“. Röschen wurde das drittgeborene Kind der Familie von Ernst Albrecht genannt. Der war damals Kabinettschef eines Kommissars der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ( EWG), der Vorläuferin der EU. Bereits nach vier Wochen, notiert Ursulas begeisterte Mutter, sei der Blick der Tochter dem Fingerspiel der Mutter gefolgt. „Sensationell.“

Karriere im Landtag: Christian Wulff (Mitte) will Ministerpräsident werden und beruft Ursula von der LEyen in sein „Schattenkabinett“. Quelle: NP

Eine normale Studentin war sie nie

Brüssel, Beinhorn, Ilten, Berlin, Brüssel, dazwischen etwas Hannover, viele Auslandsaufenthalte und Studien – das sind Stationen in der bemerkenswerten Karriere Ursula von der Leyens, die mit der knappen Wahl zur künftigen EU-Präsidentin einen Höhepunkt gefunden hat. Doch in Hannover hat man sie, die Viel- und Überfliegerin, sehr oft gesehen – nicht erst seit dem Medizinstudium, das sie 1980 in der niedersächsischen Landeshauptstadt aufnahm und sieben Jahre später mit dem Staatsexamen und ihrer Approbation als Ärztin abschloss.

Sie sei stets „etwas Besonderes“ gewesen, schildern Studienfreunde. Nicht nur wegen ihrer Fröhlichkeit und Energie. Denn allen sei bekannt gewesen, dass Ursula von der Leyen die Tochter des niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht sei. Albrecht war ein gleichermaßen frommer wie an modernen PR-Methoden interessierter Mann und stellte seine Familie früh ins Rampenlicht – als konservatives Bild einer „heilen Welt“, was ihm gleichermaßen Spott wie Respekt eintrug. So trat Röschen mit Mutter und (zum Teil etwas gelangweilt wirkenden) Brüdern in der „Aktuellen Schaubude“ auf, um dem „Vater, Ehemann und Jäger“, wie Moderator Jürgen Roland anmerkte, ein mehrstimmiges Jäger-Ständchen zu bringen. Der Auftritt aus dem Jahr 1978 interessiert noch heute ziemlich viele: Mehr als 93.000 Aufrufe verzeichnet Youtube.

Ursula von der Leyen mit ihren Plakaten im Kommunalwahlkampf von 2001. Quelle: Holger Hollemann/dpa

Beim Vater in die Lehre gegangen

1971 war die Familie Albrecht von Brüssel nach Ilten gezogen, 1977 ins Gut nach Beinhorn, das die Eltern „Tundrinsheide“ nannten. Dorthin ist Ursula von der Leyen 2007 wieder vom benachbarten Ilten gezogen, in dem sie gut neun Jahre verbrachte, um nah bei ihrem an Demenz erkrankten Vater zu sein. Der hatte zu seinen aktiven Zeiten als Politiker die Tochter gelehrt, wie man in der Politik auftritt, kommuniziert, denkt und lenkt.

Seit 1976 regierte der ehemalige Brüsseler Wirtschaftsfachmann und spätere Bahlsen-Finanzchef Niedersachsen. Von der Leyen war 17 Jahre alt, als ihr Vater überraschend niedersächsischer Ministerpräsident wurde. Albrecht hat die junge Tochter viel mitgenommen auf Termine, sei es ein Messebesuch mit Bundespräsident Richard von Weizsäcker, sei es ein Treffen mit Bundeskanzler Helmut Kohl, der so anders wirkte als der zierlichere und feinere Ernst Albrecht. Als dieser 1990 die Landtagswahl gegen Gerhard Schröder verlor, entschloss sich Tochter Ursula in die CDU einzutreten, ein spontaner Akt, wie sie später sagte. Sie, die in dieser Zeit kurz als Assistenzärztin in der MHH arbeitete, promovierte und mehrere Kinder zu erziehen hatte, sollte damals nur stilles Mitglied ihrer Partei bleiben.

Ursula von der Leyen (rechts) gründet 2002 mit Parteifreundinnen in Sehnde eine Frauen-Union. Quelle: Sabine Szameitat

Plötzlich Lust an der Kommunalpolitik

Das sollte sich Anfang der 2000er-Jahre ändern. Ihre Familie war von einem mehrjährigen Aufenthalt in Kalifornien, wo Heiko von der Leyen bei der Stanford University beschäftigt war, nach Ilten zurückgekehrt. Ursula von der Leyen begann, sich für die Kommunalpolitik zu interessieren, in ihrem näheren Wohnumfeld. „Eigentlich sollte Frau von der Leyen nur unter ferner liefen kandidieren“, erinnert sich Carl Jürgen Lehrke, ehemaliger Mitstreiter und langjähriger Bürgermeister der Stadt Sehnde. Doch damals, die CDU war wegen interner Rücktritte und Affären offen für Neues, trat von der Leyen als Spitzenkandidatin für Ilten an. Sie gewann mit Lehrke den Wahlkampf – in einer einstigen SPD-Hochburg. „Sie war vorher noch nie im Rat und hat eine unheimliche Auffassungsgabe“, schwärmt Lehrke noch heute: „Immer strahlend, immer munter, unglaublich.“

Auch den ehemaligen Stadtdirektor Dietrich Vollbrecht hat die schnelle Auffassungsgabe der Jungpolitikerin beeindruckt. „Ich habe noch nie jemanden getroffen, der sich so schnell und intensiv in unbekannte Sachgebiete einarbeiten konnte“, sagt Vollbrecht heute. In kürzester Zeit sei von der Leyen auf dem Laufenden gewesen. Und unkompliziert sei sie dazu gewesen. Fand sie keine Betreuung für einige ihrer Kinder, habe sie die einfach mitgebracht.

2007 zieht Ursula von der Leyen ins neue Zuhause. Quelle: LKAB

Die frische Art imponierte, der Name Albrecht tat ein Übriges: Der damalige CDU-Chef Christian Wulff nahm Ursula von der Leyen in sein „Kompetenzteam“, 2003 wurde sie unter Wulff in Niedersachsen Sozialministerin, boxte auch hoch umstrittene Neuerungen wie die Streichung des Landesblindengeldes durch (was ihr viele Sozialdemokraten noch heute verübeln) und kletterte weiter auf der Karriereleiter: Bundesfamilienministerin, Bundesarbeitsministerin, Bundesverteidigungsministerin. Nun ist sie Ministerin a. D. und Europa-Chefin in spe.

Ortsvorsteher Köneke ist überzeugter Europäer

Sie wird künftig nicht mehr zwischen Berlin und Beinhorn pendeln, sondern zwischen Brüssel und Beinhorn. Denn im vertrauten „Tundrinsheide“, so hieß es gestern aus ihrem Umfeld, werde die Familie Ursula von der Leyens auch künftig bleiben. Beinhorns Ortsvorsteher Klaus Köneke plant keine besondere Begrüßung für die neue EU-Chefin, obwohl er seit Jahrzehnten die Geschicke der Familie verfolgt. „Ein Vorteil hier ist, dass wir uns über den Gartenzaun oder beim Joggen grüßen, aber nicht aufeinanderglucken“, sagt der Ortsvorsteher: „Wir Beinhorner sind aber alle überzeugte Europäer, deshalb hat die AfD bei uns auch keine Chance.“ Lediglich zwei Stimmen habe die Partei bei der jüngsten Europawahl erhalten. Sein Wunsch an die Nachbarin in Brüssel: „Sie muss dafür sorgen, dass Europa nicht auseinanderbricht.“

Von Michael B. Berger, Antje Bismark