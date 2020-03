Hannover

Das ist doch mal eine gute Nachricht für alle von altmeisterlichen Ratschlägen geplagten führenden Sozialdemokraten: Soyeon Schröder-Kim hat ihren Mann Gerhard Schröder davon überzeugt, künftig nicht mehr ohne Mundschutz aus dem Haus zu gehen. Sie selbst trage auch immer einen Mundschutz, wie es in Asien zum Schutz anderer Menschen üblich sei, sagte die Frau unseres Altkanzlers.

Einen extra verstärkten Mundschutz könnten wir uns in diesen Corona-Tagen auch für den wunderbaren Sigmar Gabriel vorstellen, der im Verein mit dem gnadenlos fröhlichen CDU-Karnevalisten Wolfgang Bosbach in der Zeitung mit den dicken Buchstaben jetzt regelmäßig „Corona-Klartext“ redet. Als hätten wir nicht genug mit der Pandemie zu schaffen …

Was macht der Wolf?

Aber sie hat auch Vorteile. So weichen von Überfremdungsangst befallene Rassisten auf offener Straße jetzt nicht nur Menschen aus, die etwas anders, möglicherweise sogar „südländisch“ aussehen, sondern auch echten Biodeutschen (eine Bezeichnung, die man nur mit Ariernachweis verwenden sollte). Insofern hat die Distanz schaffende Viruskrankheit auch etwas Völkerverbindendes. Jeder sieht sogar im vermeintlichen Volksgenossen den potenziellen Feind. Ist das nicht wunderbar? Und der bestialische Feind aller Menschen und Schafe auf niedersächsischen Weiden, der böse Wolf, ist etwas aus den Schlagzeilen geraten.

Wie Sie sehen, entdecken wir in diesen merkwürdigen Tagen, die von Sonnenschein und Hausarrest gleichermaßen geprägt sind, durchaus Positives, obwohl die Sorge schon groß ist, dass der Grieche nebenan und seine Gastronomie nicht überleben. Auch, dass einige Landsleute, die sich in den Vormonaten bewusst nicht im Hamstern geübt haben, bald auf der Rolle stehen könnten, erfüllt uns mit leiser Sorge. Wie sagte einer meiner Freunde: „Wer hamstert, ist nur zu feige zum Plündern.“

Und sonst? Tagte diese Woche Niedersachsens Landtag in geradezu prästabilierter Harmonie. Wie Uhren, die auf absoluten Gleichklang reguliert sind. „So still ist es sonst nie hier“, freute sich Landtagspräsidentin Gabriele Andretta, während ihr Stellvertreter Bernd Busemann in tiefen Zügen jenen Dunst genoss, den das immer wieder desinfizierte Rednerpult ausströmte. Hoffentlich gerate er später nicht in eine Alkoholkontrolle, witzelte Busemann, der da vor Jahren nach einem Fraktionstreffen ganz eigene Erfahrungen machte. Doch diesmal dürfte ihn kein Parteifreund verpfeifen, wenn er sich ans Lenkrad setzt ...

My Home is my Pentagon

Viele Landesministerinnen und -minister erleben jetzt, wie sie der Nachrichtenagentur dpa berichteten, dass es sich selbst in einem Flächenland wie Niedersachsen auch prächtig vom Homeoffice aus regieren lässt. My Home is my Pentagon. Doch fragen wir uns schon: Was wird aus diesem Land, wenn es keine Bürobesprechungen, Sitzungen, Kirchenkreiskonferenzen und Gipfeltreffen mehr gibt? Und was wären wir ohne die Bürokratie? Glücklich, vermute ich. Bleiben Sie munter!

Von Michael B. Berger