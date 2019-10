Interview.

Es wird allerhöchste Zeiteinen Sicherheitskorridor um Annegret Kamp-Karrenburger zu legen. Sie verwirrt mit ihrer unverfälschten Einfachheit nicht nur Youtuber sondern auch die Nato-Diplomaten. Hat sie, Saarländerin, die sie ist, doch ganz unverkrampft von einer „Annexion“ des bisherigen Kurdengebiets durch die Türken gesprochen. Oho oho, haben da die Kundigen wie Alexander Graf Lambsdorff moniert: Einmarsch heißt nicht Annexion, Frau Ministerin! So viel muss man wissen: Nach dem Einmarsch geht man auch wieder raus, das hat jedenfalls der Kalif von Ankara beteuert. Arme AKK: Sie ist zwar Herrin der Befehlsgewalt aber nicht immer die der klaren Worte. Vielleicht sollte sie die „ Gorch Fock“ zur Befriedung in den Nahen Osten schicken. Sobald die wieder schwimmfähig ist.

Ein Sozialdemokrat mit Auftrieb

Schwimmfähig sein dürfte indesder künftige Oberbürgermeister Cuxhavens, Uwe Santjer. Denn der Sozialdemokrat müsste allein vom Körpervolumen einen gewaltigen Auftrieb haben. Wären alle Sozialdemokraten so wie Santjer, dürfte die Partei nicht so viele Probleme an den Wahlurnen haben, denn Santjer ist der Jedermannsherzer und Allumarmer schlechthin. Das wurde diese Woche auch im Landtag deutlich, als sich der Abgeordnete mit einer launigen Rede von seinen Kollegen verabschiedete und daran erinnerte, wie er als absoluter Parlamentsneuling in einem seiner ersten öffentliche Auftritte neben ausgewiesenen Experten die Schulpolitik der Landesregierung verteidigen musste. Und was hat er getan? Einen Lehrer zum Widerstand gegen Mehrarbeit aufgestachelt. Weil er ganz einfach ehrlich war. So sind sie, die herzhaften Sozialdemokraten.

Ein Bischof mit Humor

Wie man geistreich, humorvoll und dennoch inhaltsschwer politische Probleme rüberbringen kann, bewies diese Woche vielen Landtagsabgeordneten der englische Bischof Nicholas Baines. Den Bischof hatte sein Amtskollege Ralf Meister aus Hannover zum Parlamentsempfang der Konföderierten Kirchen eingeladen. Als Bischof von Leeds ist Baines auch Mitglied des britischen Oberhauses, des House of Lords. Und die aktuellen Brexit-Verirrungen kommentierte der leidenschaftliche Europäer nur noch mit Sarkasmus. Der Brexit der Engländer (nicht der Briten) werde vermutlich zur Lossagung Schottlands führen und zur Vereinigung Irlands mit Nordirlands: „Was die IRA mit Terror und Krieg nicht erreicht hat, schafft Boris Johnson mit dem Brexit.“ Gute Nacht, United Kingdom!

Ein Bayer mit Frauenquote

Wo wird gerade bei Utopien sind. „Jünger, moderner, weiblicher“ wollte Alpenfürst Markus Söder die CSU machen, was einer Pazifizierung Nordkoreas gleichkäme. Auf einem Parteitag ist Söder aber sogleich mit seiner Forderung nach einer Frauenquote abgeschmettert worden. Herrgottsakra. Wo kämen wir dahin? Vielleicht hätte der bayerische Ministerpräsident seine Parteitagsdelegierten auch in einen Wellnesstempel laden sollen wie die Ministerpräsidentenkonferenz in dieser Woche – nach Schloss Elmau, wo Kanzlerin Angela Merkel schon die Mächtigen des G-7-Gipfels unterm Wettersteingebirge verwöhnte. Luxus pur, 5 Sterne, 5 Berge, 5 Bäder, Yoga bis zum Abwinken. Und keine weiteren Fragen.

Von Von Michael B. Berger