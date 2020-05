Ohne größere, heimliche Versammlungen, Spukereien oder eigentümliche Erscheinungen ist diese Woche im Harz die sogenannte Walpurgisnacht begangen worden, meldet die Polizei. Auch ohne Hexen, die in den abgelegenen Höhenregionen dieses gesamtdeutschen Mittelgebirges zu den bewährtesten Elementen des sogenannten Harztourismus gerechnet wurden, bis ein höllisches Virus sie außer Kraft setzte. Diesmal also keine Walpurgisfeiern, weil nach Paragraf 2 der heiligen Coronaverordnung Zusammenkünfte und Ansammlungen im öffentlichen Raum immer noch auf zwei Personen beschränkt sind – es sei denn, die Hexen hielten sich „in einem Wartebereich des Öffentlichen Personenverkehrs unter Wahrung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern zu anderen Personen auf“. Doch Hexen, das wissen wir seit Generationen, bevorzugen stets den individuellen Besen gegenüber dem ÖPNV, ein eigentlich dem Gedanken des Infektionsschutzes förderliches Bewegungsmittel.

Anzeige

Lobet den Bundesseuchenmeister

Wir haben übrigens – gepriesen sei die hochlöbliche Landesregierung für ihre Weitsicht und Stärke –das allergrößte Verständnis für das Verbot der Walpurgisfeiern, sind sie doch feierlichster Ausdruck einer finsteren mittelalterlichen Vorstellung, dass man mit wilden Tänzen um nächtliche Feuer böse Geister oder den Winter vertreiben könnte. Deshalb sollten die Regierenden (gepriesen sei die hochlöbliche Landesregierung und unser aller Prinzregent Stephan Weil) auch erwägen, fürderhin den Braunschweiger Straßenkarneval zu verbieten, der ohnehin kulturell nichts im Norden zu suchen hat. Auch Schützenfeste sind in Zeiten, wo wir öde grüne Uniformen mit anmutigen Nase-Mund-Schutz-Masken vertauschen dürfen, höchst entbehrlich und das Münchener Oktoberfest eine Gaudi, deren Sinn sich nur Alkoholbenebelten in letzter Konsequenz erschließt. Näheres regelt die Infektionsschutzverordnung.

Weitere HAZ+ Artikel

Loben wollen wir auch unseren obersten Bundesseuchenmeister Jens Spahn, der in seinem täglichen Bemühen, Leben zu retten und Infektionsketten zu unterbrechen, überhaupt keine Zeit mehr finden kann, über eine eventuelle Zeit nach Angela Merkel nachzudenken. Das machte er auch bei einem Besuch in Hannover deutlich, freundlich assistiert von unserem Landesfürsten. Wer das in Zweifel zieht und unterstellt, dass Politiker selbst in Coronazeiten nicht auch an ihre eigene Profilierung denken, wird mit einem Bußgeld nicht unter 200 Euro bestraft. Näheres regelt die Infektionsschutzverordnung.

Palmer endlich wegsperren

Preisen wollen wir in diesem Zusammenhang auch den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer, der uns Alte einfach wegsperren will, damit sich die Jungen jetzt wieder kräftig austoben können. Ein wunderbarer Gedanke von einem Politiker, der in seiner anmutigen Universitätsstadt auch schon mal selbst Strafzettel verteilt. Merke: Du bist nichts, Dein Volk ist alles. Gepriesen sei die Infektionsschutzverordnung und das neue Virus, das im neuen Deutschland ganz alte Gedanken freisetzen kann, sogar bei einem angeblich Grünen.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Michael B. Berger