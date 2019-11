Hannover

Herrje, was ist denn da passiert? Ganze Regionen tropfnasser Marschlandschaften, in denen sich Hase und Igel noch fröhlich gute Nacht sagen können, sind einfach abgerutscht bei der Erfassung des frühkindlichen Wohlbehagens. Einfach abgehängt die niedersächsische Küstenregion von Cuxhaven, Norddeich/Mole bis hin ins Osnabrücker Land. Kaum zu glauben. Nur noch auf Rang elf im sogenannten Glücksatlas, den die Deutsche Post (warum nur?) jedes Jahr herausgibt. Dabei war die niedersächsische Küstenregion im vergangenen Jahr noch auf Rang neun. Im Jahr 2011 gehörte diese Region sogar zu den Spitzenlagen in ganz Deutschland, Rang zwei. Und jetzt? Dumpfes Mittelmaß.

Bringt Ralf Stegner etwa gute Laune?

Zieht etwa der Stadtstaat Bremen, der auch dazugehört, alles herunter? Oder machen das Watt und seine Würmer, dieses unheimlich platte Schlickgebirge, alle Anwohner missmutig? O Herr, lass Uwe Santjer in Cuxhaven wirken, den großen Umarmer als Oberbürgermeister. Und warum lässt sich denn niemand mehr vom Zauber oldenburgischer Moorlandschaften packen oder von der Anmutigkeit des ostfriesischen Humors? Und wie kommt es, dass Schleswig-Holstein auf jenen Stufen, die zum postalischen Glück führen, ganz, ganz oben steht? Weil sie einen so lustigen Politiker wie Ralf Stegner haben, das Gute-Laune-Paket der SPD in finsteren Zeiten? Fragen über Fragen.

Niedersachsen kommen beim Glücklichsein nicht hinterher

Selbst die Überlandfahrten, in denen sich Stephan Weil als glücklicher Übervater einer noch glücklicheren Großen Koalition in Hannover feiern lässt, helfen aus der allgemeinen Tristesse nicht heraus, die den Norden des Landes befallen hat. Dabei befände sich die Lebenszufriedenheit der Menschen in Deutschland 30 Jahre nach dem Mauerfall in einem Allzeithoch, konstatieren die Glücksforscher. Glücklich ist, wer vergisst ... Nur halte das Glücksempfinden der Niedersachsen nicht mit dem anderer Regionen Schritt. Oder liegt es daran, dass wir immer noch kein Katzenkastrationsregister haben?

Alle finden die GroKo doof

Diese Frage scheint eine geglückte Überleitung zu der Meldung, dass 30 Jahre nach dem Mauerfall rund zwei Millionen frei lebende Katzen durch die Bundesrepublik streunen, davon nach dem Königssteiner Schlüssel etwa 200.000 durch Niedersachsen. Noch so ein Problem, das die Große Koalition nicht im Griff hat. Überhaupt, die Große Koalition. Sie ist gewissermaßen wie der Ostfriesenwitz in der Deutschen Humorgeschichte: Alle halten sie für doof, weil es geradezu erwartet wird, die GroKo für doof zu halten. Hohoho. Obwohl uns Alternativen einfielen, die nicht nur noch dööfer, sondern sogar gefährlich wären. Aber man soll ja mit dem Entsetzen keine Scherze treiben.

Bier aus dem Emsland für den Süden

Womit wir bei einer Meldung wären, die aus der Tiefe des Emslandes stammt: Dort haben Diebe diese Woche 40 Fässer mit jeweils 50 Litern Bier gestohlen und auf einem Acker, der an eine Getränkehandlung grenzte, in einen Transporter geladen. Die Polizei rätselt, wohin die Ladung ging. Wir vermuten: in den Süden, wo laut Post die glücklicheren Menschen wohnen.

Von Michael B. Berger