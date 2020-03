Heute, liebe Leser, möchten wir ausdrücklich das Coronafieber loben. Die Umweltverschmutzung in Peking, so lesen wir, sei seit Anbruch der Epidemie spürbar zurückgegangen. Auch gehe die Zahl der Kreuzfahrttouristen zurück, weil sich die schwimmenden (oftmals ziemlich hässlichen Hotels) flugs in Quarantänestationen verwandeln können, in denen man in Einzelhaft in abgelegenen Hafenarealen sein touristisches Dasein fristen darf. Und immer mehr Menschen entdecken die Sinnlosigkeit, ja Gefährlichkeit von Großveranstaltungen wie Straßenkarneval, Parteitagen oder Buchmessen. Auch der Gemeinschaftskelch, in protestantischen Gefilden eine früher beliebte, aber nicht allzu hygienische Form der religiösen Selbstvergewisserung, gilt als gefährlich. Also, Obacht Landsleute, die Gefahr lauert überall.

Ironie – ein Gesöff aus dem alten Griechenland

Dieser Einstieg, liebe Papierkorbfreunde, ist von Ironie getränkt – ein Gesöff, das im alten Griechenland dazu führte, dass das Gesagte nicht unbedingt dem Gemeinten entspricht, manchmal sogar genau das Gegenteil ausdrückt. Wie gemein. Ironie ist für schlichte Gemüter höchst gefährlich, weil sie oft nur das Gesagte verstehen und sich nicht vorstellen können, das hinter dem Gesagten auch etwas anderes Gemeintes stehen könnte. Deshalb wird dazu geraten, im Umgang mit Kindern, Extremisten oder Despoten nicht ironisch zu werden, weil dies zum Verlust der Erziehungsgewalt oder des Kopfes führen könnte. Arabische Ironiker hat man schon in Koffern verpackt und zu tragfähigen Portionen verarbeitet aus saudi-arabischen Botschaften kommen sehen. Obacht Landsleute, die Gefahr lauert überall.

Revolutionen mit misslichen Nebeneffekten

Für ganz Linke muss die Gefahr übrigens nicht immer von ganz rechts kommen, sondern auch aus dem eigenen Lager. In Bedrängnis kam diese Woche Linken-Chef Bernd Riexinger, als er auf einem Strategiekongress seiner Partei ironisch auf die Bemerkung einer Genossin reagierte. Die hatte gesagt, man brauche nach einer Revolution, „wenn wir ein Prozent der Reichen erschossen haben“, noch eine Energiewende. Nun haben Revolutionen oftmals den misslichen Nebeneffekt, dass Menschen dabei erschossen werden (weswegen wir von Revolutionen wenig und von Kulturrevolutionen gar nichts halten). Riexinger entgegnete: „Wir erschießen sie (die Reichen) nicht, wir setzen sie für nützliche Arbeit ein.“ Oho, ein Gulag-Gedanke. Das erzeugte einen Wumms im medialen Karton. „Linken-Chef lächelt über Mordgelüste“, titelte Bild. In Blutrot. Obacht Genossen, die Gefahr lauert überall.

Helgoland – vor Corona vermutlich sicher

Auch auf Helgoland, auch wenn dieser Ort vermutlich vor Corona einigermaßen sicher sein dürfte. Aber Detlef Rickmers, der Sohn des legendären Helgoländer Bürgermeisters Henry Rickmers, fürchtet, dass die Helgoländer bald aussterben könnten, weil sich die Einwohnerzahl seit den Siebzigern glatt halbiert habe. Die Insel drohe zu einem reinen Ferienresort und Zufluchtsort für Reiche zu werden, schreibt der Hotelier. Vielleicht sollte er sich ein paar Linke auf die Insel holen und die Revolution machen lassen ... Obacht, Pfeffersäcke, die Gefahr kommt gleich von links.

Von Michael B. Berger